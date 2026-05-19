El regreso de la heredera caída: ¿Dónde ver el drama completo?

La serie en formato vertical El regreso de la heredera caída es un drama que sigue la historia de una mujer que vivía con una identidad secreta. Se burlaron de ella, sin saber que era la dueña de un conglomerado mortal.

¿De qué trata El regreso de la heredera caída?

El regreso de la heredera caída sigue la historia de Lilith. Se burlaron de ella por ser una “pobre novia”, pero en la fiesta dejó a todos boquiabiertos: era a la vez una heredera perdida y la dueña de un conglomerado mortal.

El regreso de la heredera caída ı Foto: Especial

En el primer episodio, Lilith, una mujer feroz y líder del Sindicato del León Negro, ha estado viviendo una vida sencilla bajo una identidad falsa.

Ahora, sus antiguos subordinados la encuentran y revelan su verdadera identidad mientras ella planea confesarle todo a su novio George y proponerle matrimonio.

¿Dónde ver El regreso de la heredera caída?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Netshort. Puedes ver los primeros capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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