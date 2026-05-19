Fallece Kevin Jeldres Acuña, vocalista de Kevin y sus Lumaquinos

Este martes 19 de mayo se dio a conocer que murió Kevin Jeldres Acuña, vocalista de Kevin y sus Lumaquinos. El vocalista de la agrupación chilena enfrentaba problemas de salud que derivaron en su muerte de forma posterior.

Así se dio a conocer la muerte de Kevin Jeldres

El oriundo de Machalí era conocido popularmente como Kevin Stanly y fue la municipalidad quienes decretaron dos jornadas de duelo comunal tras dar a conocer la noticia.

“Lamentablemente durante sus últimos días tuvo que enfrentar problemas de salud que tristemente para todos terminaron con su deceso”, informó la entidad.

“El alcalde Juan Carlos Abud y el Concejo Municipal expresan su profunda consternación por los hechos ante la partida de un joven que siempre vinculado a los espacios artísticos que contagiaba alegría con su música y baile”, siguieron desde la administración.

Jeldres era la voz principal de la agrupación ranchera Kevin y sus Lumaquinos. Uno de los grandes éxito en su carrera fue Los Vampiros, canción que supera super los 3 millones de reproducciones entre Spotify y YouTube.

“Compartimos música, escenarios, risas, conversaciones eternas y también muchos momentos difíciles donde siempre estuvimos el uno para el otro”, recordó Fernando Poblete, artista local y amigo que envió fuerza a la pareja y la pequeña hija del músico.

“Su ausencia deja un vacío enorme entre todos quienes tuvimos la suerte de conocerlo y compartir con él” añadió.

“Me quedo con todo eso guardado para siempre en el corazón. Descansa en paz, compadre. Esto no es un adiós, es solo un hasta pronto”, cerró el bajista y saxofonista del conjunto.

El velorio de Kevin Jeldres se realizó en el Centro Cultural Germán Ruz Baeza. El músico destacó como un agente de la música chilena tradicional. quien a través de su trayectoria se dedicó a recorrer su país para celebrar la cultura.