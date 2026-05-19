Contrato de amor, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Contrato de amor es un drama chino en el que conocemos a una joven que reencarna en la alta sociedad y encuentra la manera de tomar el control de lo que le espera en su futuro.

¿De qué trata Contrato de amor?

Contrato de amor sigue la historia de Marta Paredes, quien tras reencarnar en una joven de alta sociedad, decidió tomar las riendas de su destino.

Contrato de amor ı Foto: Especial

Ignoró a su ex Lorenzo Delgado y se enfocó en su matrimonio de conveniencia con Tomás Vázquez, un magnate frío pero gradualmente cautivado por su autenticidad.

Él la protegió en secreto mientras ella enfrentaba a su hermanastra y a su ex. Al descubrir que calmaba su insomnio, Tomás rompió el contrato declarando su amor eterno.

¿Dónde ver Contrato de amor?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de FlickReels. Puedes ver los primeros capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas comoDailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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