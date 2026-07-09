Justin Bieber se une al show del medio tiempo de la final del Mundial con Madonna, Shakira y BTS

Justin Bieber será parte del espectáculo del medio tiempo en la final del Mundial, que estará repleto de estrellas al estilo del Super Bowl. El canadiense se suma a otros artistas principales como Madonna, Shakira y BTS, según anunció el miércoles la FIFA.

La estrella del afrobeats Burna Boy, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el Coro PS22 —un coro de estudiantes de primaria con sede en Staten Island, Nueva York— también actuarán; a este último se unirá Coldplay.

La actuación de medio tiempo de la final del 19 de julio, que tendrá una duración de 11 minutos, fue curada por Chris Martin, vocalista de Coldplay. El espectáculo apoyará el FIFA Global Citizen Education Fund, que está recaudando 100 millones de dólares para ayudar a que los niños accedan a la educación y al futbol.

“La Copa Mundial de la FIFA une al mundo de una manera que nada más puede”, dijo Justin Bieber en un comunicado. “Estoy agradecido de ser parte de este espectáculo de medio tiempo, y aún más agradecido al saber que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para niños de todo el mundo”.

Justin Bieber ı Foto: IG lilbieber/amberasaly

De todas las actuaciones, la incorporación de Burna Boy es particularmente destacable: pues él tiene participación en la canción oficial de este año para el Mundial, “Dai Dai”, encabezada por Shakira. La canción es una mezcla de sus paisajes musicales: afrobeats y ritmos latinos, un tema pop innegablemente global y multilingüe.

En un verso, mencionan a varios de los futbolistas más famosos del mundo y a países que compiten en el Mundial de este año: “Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia”, vitorea Shakira. “México, Japón, Corea, Países Bajos”.

Burna Boy y Shakira en la inauguración del Mundial, en el Estadio CDMX ı Foto: AP

“La Copa Mundial de la FIFA es uno de los pocos momentos que de verdad reúne a todo el mundo”, indicó Burna Boy en un comunicado. “Representar a África en el primer espectáculo de medio tiempo de una final de la Copa Mundial de la FIFA es un privilegio y una responsabilidad que no me tomo a la ligera”.

Y aunque el Super Bowl es famoso por su espectáculo de medio tiempo, este tipo de presentaciones no son habituales en el futbol, con eventos como la final de la Liga de Campeones que incluyen un concierto previo al partido.

El espectáculo de medio tiempo del Mundial de este año también contará con algunos de Los Muppets de Plaza Sésamo, así como con Kermit y Miss Piggy.

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