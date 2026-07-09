Muere Bonnie Tyler, intérprete del éxito ‘Total Eclipse of the Heart’

Bonnie Tyler, la estrella galesa del pop de voz áspera nominada al Grammy, conocida sobre todo por la poderosa balada “Total Eclipse of the Heart” que lideró listas de éxitos en 1983 y por ver a nuevas generaciones sucumbir a sus potentes encantos durante eclipses solares y lunares, ha muerto. Tenía 75 años.

Tyler murió “inesperadamente” en un hospital de Portugal, donde recibía tratamiento por una enfermedad, informó su familia el jueves en un comunicado en su sitio web. Fue hospitalizada en mayo en Faro, donde tenía una casa, para una cirugía intestinal de emergencia. Estuvo un tiempo en coma inducido, pero según reportes estaba mejorando el mes pasado y se esperaba que se recuperara bien.

“La familia y el equipo de Bonnie están destrozados al anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en el hospital en Portugal como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada”, indicó la familia.

Tyler obtuvo tres nominaciones al Grammy, representó a Reino Unido en el Festival de la Canción de Eurovisión 2013 —donde quedó en el puesto 19— y recibió un MBE por sus servicios a la música de manos de la reina Isabel II en 2022, todo en gran medida gracias a “Total Eclipse of the Heart”, que ha superado los 1.000 millones de reproducciones, impulsada por eclipses reales en 2017 y 2024.

La canción pasó cuatro semanas en el número 1 y, cuando Stereogum la reevaluó en 2020, el medio musical la declaró un “evento de nivel de extinción plasmado en forma musical”.

“Es música pop como una explosión de pasión que acelera el corazón, golpea el pecho y hace gárgaras con sangre, con los cielos desplomándose. Es puro espectáculo. Son fuegos artificiales y láseres y relámpagos y truenos. Se eleva y se precipita y hace volteretas”, indicó el sitio.

La canción en realidad nunca desapareció, versionada por la cantante inglesa Nicki French en 1995 y por la banda Westlife en 2006. Cate Blanchett la cantó mientras atropellaba con su auto a Billy Bob Thornton en “Bandits” de 2001; apareció en una escena de boda en “Old School” de 2003; y One Direction la interpretó en 2010 en una versión británica de “The X Factor”.

¿Quién era Bonnie Tyler?

Tyler, nacida con el nombre Gaynor Hopkins, era hija de un minero del carbón y creció en viviendas públicas con un baño exterior en Skewen, Gales, a unas siete millas (11 kilómetros) de Swansea. Tenía tres hermanas y dos hermanos.

Adoraba a los Beatles y su primer álbum fue “A Hard Day’s Night”. La primera canción que compró fue “Hippy Hippy Shake” de The Swinging Blue Jeans a los 13 años y veía “Top of the Pops” religiosamente, según sus memorias, “Straight From the Heart”.

Grababa “Top of the Pops” en una grabadora de carrete a carrete de dos pistas y anotaba las letras de las canciones que le encantaban. Sus favoritas eran temas de Janis Joplin, Nina Simone, Tina Turner, Wilson Pickett y Otis Redding.

“Solía cantarlas en mi cepillo para el pelo durante horas y horas, y así fue como todo empezó para mí“, escribió. ”Me enamoré de cantar solo por hacer eso. Mirando atrás, incluso entonces mi voz tenía un tono ronco, pero no le di mucha importancia. Pensaba que las voces de todo el mundo eran diferentes entre sí”.

Tuvo que someterse a una cirugía en 1976 para extirpar nódulos en la garganta, lo que le dejó ese sonido vocal característico. Tras cambiarse el nombre a Sherene Davis, lideraba una banda de soul cuando fue descubierta por el cazatalentos Roger Bell, quien la llevó a Londres para sesiones de demostración. Luego esperó un sello hasta que RCA dijo que estaba interesado.

Bajo su nuevo nombre aprobado por RCA, Bonnie Tyler, su álbum debut “The World Starts Tonight” en 1977 contenía su primer éxito en las listas, “Lost in France”, y fue nominada a un premio a artista revelación en los Brit Awards. Después tuvo un éxito número 3 en 1978 con “It’s a Heartache”, pero pronto fue perdiendo relevancia. Luego firmó con Sony y vio a Meat Loaf interpretar “Bat Out of Hell” en la BBC. Impresionada, pidió trabajar con el compositor y productor de Meat Loaf, Jim Steinman.

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LMCT