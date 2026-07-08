Alfonso Obregón enfrenta nueva denuncia de abuso por joven actriz de doblaje | VIDEO

Alfonso Obregón enfrenta nuevos señalamientos en redes sociales, después de que Brenda Rivero, hija de los actores de voz Javier Rivero y Carla Padrón, revelara en un video que sufrió de grooming cuando estaba en su adolescencia.

Brenda Rivero acusa a Alfonso Obregón de abuso

A través de su cuenta de TikTok, la joven brinda un testimonio extenso en el que acusa a la primera voz de Shrek en Latinoamérica de haber intentado iniciar una relación sentimental con ella cuando ella tenía solo 16 años de edad y él unos 50.

El material tiene una duración de casi 40 minutos en el que desglosa todo lo que habría vivido con Alfonso Obregón. En ese sentido, contó que el acercamiento se dio porque el actor de doblaje era amigo de sus padres, pues trabajaban en el mismo rubro.

Fue gracias a este vínculo que se desarrolló un entorno de confianza que desencadenó en que él se le acercara de manera inapropiada durante una reunión profesional en Quintana Roo, durante una convención donde coincidieron.

“Alfonso me conocía desde la panza de mi mamá. Estuve en una expo en Cancún, donde Alfonso y otros actores iban a estar. Yo fui a esta expo, la primera persona que me topé fue Alfonso, creo que eran las 9 de la mañana, me preguntó cómo estaba, le conté lo de mi papá, mucha labia, todo el tiempo encima de mí, todo el tiempo me dice que soy muy madura para mi edad”, recordó.

🚨 Brenda Rivero compartió un testimonio en el que señala a Alfonso Obregón por un presunto 4BUS0 que, según relata, ocurrió cuando ella tenía 16 años. #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/nfthkPHbGD pic.twitter.com/5I5dmsrkrV — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) July 8, 2026

En el testimonio, detalló que Obregón le sugirió un romance formal con él, además de otras insinuaciones físicas y agresiones en espacios apartados. “Me llevó como con un pretexto de que se iba a cambiar la camisa, a un rinconcito cerca del estacionamiento donde me roba mi primer beso con él. No me sentía cómoda cuando me besaba, me tocaba la pierna”, mencionó.

“Estuvimos así el primer día de expo, me llevó a la casa de mis abuelos. Él quería irme a dejar sola, quería ir a cenar conmigo sola, pero una de las organizadores de la expo dijo que no, fue con nosotros, creo que sospechó algo”, dijo sobre las medidas que la ayudaron a estar relativamente a salvo.

Posteriormente, Brenda publicó un nuevo video en el que adjuntó una conversación con Alfonso Obregón donde él mismo admite haber excedido los límites con sus acciones cuando ella era menor de edad.

Ayer en mi stream lo dije claramente, a las pruebas que Brenda mostraba solo le faltaba darle al botón de perfil y así era imposible que alguien pueda refutar que sea mentira lo que dice.

Porque lo que importa es saber la verdad.

Y con el último video que Brenda ha publicado en… pic.twitter.com/tIdHd3g22P — Jeffar 🔥 Destripando la FAMA (@JeffarVlogs) July 8, 2026

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