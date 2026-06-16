Lanzan primer tráiler de Shrek 5 con Eugenio Derbez, pero sin Alfonso Obregón

Shrek 5 ya lanzó un nuevo avance, después de que el proyecto fuera retrasado por las grandes críticas que recibió un primer teaser que mostraba un estilo de animación fuera de lo común en la franquicia con un humor que no agradó por completo a los fans.

¿De qué trata Shrek 5?

La historia dará un salto temporal para mostrar la familia del ogro en una etapa diferente, donde los hijos de los protagonistas han crecido y esto introduce dinámicas con conflictos propios de la adolescencia.

La fecha de estreno oficial de Shrek 5 es el 30 de junio de 2027. La cinta competirá directamente en la cartelera de verano, una temporada considerada clave para los estudios de Hollywood.

¿Por qué Alfonso Obregón no regresó como Shrek?

Habían diversas dudas sobre el proyecto en Latinoamérica. Y es que se desconocía si el elenco original que dobló la cinta al español regresaría o no. Ahora, se ha dado a conocer que sí, parcialmente.

Y es que sí podemos escuchar de vuelta a Eugenio Derbez como Burro y a Dulce Guerrero como Fiona, pero Alfonso Obregón ya no forma parte del elenco, pues la voz de Shrek ahora la hace alguien más.

Hay que recordar que además de las graves acusaciones de abuso que lo llevaron a quedar preso un tiempo (aunque quedó en libertad), el famoso puso varias demandas para retomar al personaje.

NO VUELVE COMO SHREK ❌ El tráiler latino de SHREK 5 nos confirma que ALFONSO OBREGÓN no regresa para dar voz al Ogro de Dreamworks. Recordemos que el actor puso varias demandas para retomar el personaje, entre ellas ser el director del doblaje, un mayor salario y que en la… pic.twitter.com/vizXY9c70r — Gaby Meza 🍿 (@GabyMeza8) June 16, 2026

Entre ellas, estaba ser el director de doblaje, tener un mayor salario y que en la promoción de Latinoamérica destacara su nombre. Parece ser que fueron peticiones que Dreamworks no aceptó.

Para las voces de Shrek 5, han quedado confirmadas figuras de la comedia como Mike Myers, Cameron Diaz y Eddie Murphy en su idioma original. Además, Zendaya se integra al elenco como la hija de los ogros.

La expectativa es que esta película logre una recaudación destacada a nivel mundial, al tratarse de una de las franquicias más exitosas y entrañables de los años dos miles que ahora regresa con un aire moderno.

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