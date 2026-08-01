Bad Bunny borra canción de TikTok tras video de La Casa Blanca a favor de ICE

Bad Bunny borra su canción de TikTok tras video de La Casa Blanca a favor de ICE

La Casa Blanca volvió a hacer de las suyas al utilizar la canción de un artista popular para celebrar la política migratoria de la Administración de Donald Trump. Ahora fue el turno de Bad Bunny con el tema ‘La Mudanza’.

La Casa Blanca utiliza canción de Bad Bunny en video de ICE

De ese modo, el video muestra al presidente de los Estados Unidos mientras suena la frase “un aplauso con mami y papi, porque en verdad rompieron”, en referencia a sus políticas contra los migrantes y después, vemos varias imágenes.

Nefasto que la Casa Blanca utilice «LA MuDANZA» de Bad Bunny como propaganda política para ICE.



ICE OUT pic.twitter.com/SXpRapzuOf — BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) July 31, 2026

Las mismas son deportaciones musicalizadas con imágenes de detenciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Este tipo de propaganda presenta las deportaciones como una victoria política.

Es llamativo además porque el montaje está cargado de ironía, provocación y apropiación cultural, al tomar una canción de Bad Bunny, quien ha expresado su desacuerdo con el gobierno trumpista y sus políticas anti-latinos.

El video fue publicado el 30 de julio en la cuenta oficial de TikTok de la Casa Blanca. La frase más icónica de la canción fue además transformada en el montaje, donde hacen una felicitación directa al presidente republicano.

El texto alterado decía “A round of applause for Donald J. Trump because he really crushed it” (Un aplauso para Donald J. Trump, porque realmente arrasó).

Silencian el audio de La Mudanza de Bad Bunny

A pesar de que Bad Bunny no se pronunció directamente por el polémico uso de su canción, el audio original fue eliminado, por lo que se sabe que el equipo del cantante puertorriqueño se encargó de quitarlo de TikTok para evitar que se mantuviera el uso del mismo en un video a favor de ICE.

Esta no es la primera vez que el gobierno de Trump utiliza canciones de algún artista sin consentimiento, pues ya ha habido una larga lista de cantantes y agrupaciones que confrontan al mismo por el uso de sus obras en manifestaciones, actos oficiales y publicaciones de su administración.

Neil Young, Katy Perry, Adele, Bruce Springsteen, The Rolling Stones, Rihanna, R.E.M., Sabrina Carpenter, The White Stripes, entre muchos más han sido las personalidades afectadas.

El equipo de trabajo de Bad Bunny ha mandado a silenciar el audio del video pro-ICE que subió la Casa Blanca utilizando "LA MuDANZA".



ICE OUT pic.twitter.com/uk2tQArXod — BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) August 1, 2026

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