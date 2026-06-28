Bad Bunny envía mensaje de apoyo a Venezuela tras dos terremotos | VIDEO

Bad Bunny interrumpió uno de sus más recientes conciertos para enviar un mensaje a los venezolanos, después de que el país latinoamericano fuera azotado por dos terremotos devastadores que han dejado un saldo de al menos mil 450 muertos y 3 mil 150 heridos.

El cantante puertorriqueño aprovechó la presencia de la comunidad migrante en el recinto para manifestar el respaldo a la población civil del país en crisis, sumándose a las estrellas internacionales que se han pronunciado frente a la catástrofe.

Bad Bunny, durante el show de medio tiempo del Super Bowl LX de la NFL. ı Foto: AP

Bad Bunny habla de Venezuela

Durante su intervención frente al micrófono, Bad Bunny resaltó el crecimiento de la comunidad latina en otras partes del mundo, revelando que una de las mejor representadas en sus conciertos es siempre la bandera venezolana.

“Somos muchos los latinos alrededor del mundo. En cada lugar al que voy veo muchas banderas y eso me llena de orgullo. Pero siempre hay una que veo muy seguido y es la de Venezuela”, comentó el músico ante los asistentes.

En ese sentido, el intérprete se enfocó en convocar a la unión de los ciudadanos de origen hispano para respaldar a los damnificados y afectados por los eventos recientes en el país.

Asimismo, reconoció la determinación de los habitantes para afrontar las grandes dificultades. “A nuestros hermanos, nuestras hermanas de Venezuela. Todos los latinos en el mundo estamos en sintonía con ustedes. Les enviamos mucha fuerza, ustedes son un país muy valiente, fuerte, y sé que podrán sobrepasar esto”, señaló.

Bad Bunny habla sobre la situación actual de Venezuela. 🥺🇻🇪



​"Son muchas banderas las que veo en mis shows, pero siempre hay una que veo a menudo y es la de Venezuela. Y hoy más que nunca, a nuestros hermanos y a nuestras hermanas de Venezuela, todos los latinos alrededor del… pic.twitter.com/kg4O1HTQQA — BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) June 27, 2026

Después del breve pero emotivo mensaje, Bad Bunny interpretó el tema ‘Turista’', una de las canciones más emotivas de su gira actual. Algunas de las reacciones por el mensaje fueron las siguientes:

"No me equivoqué al escoger a mi artista“.

“Yo viendo esto con el corazón arrugado y sin luz“.

“Somos unos valientes y guerreros de corazón, gracias conejo malo sé que eres bueno".

“No me gustabas mucho, pero ahora te respeto”.

“Nunca nadie me hará odiar jamás a Benito”.

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