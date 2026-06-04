La experiencia de La Casita de Bad Bunny en Madrid, España, volvió a ser tendencia, pero esta vez no fue por la música ni por la presencia del artista puertorriqueño, sino por una pelea que estuvo protagonizada por la influencer española Lola Lolita.

El incidente ocurrió en primera fila y rápidamente se viralizó en redes sociales. Además, lo que más causó revuelo es que la joven de 25 años aseguró que el enfrentamiento podría cambiar la dinámica de los próximos shows de Benito. Te contamos qué pasó.

Influencer se pelea en La Casita y asegura que Bad Bunny no invitará a nadie más en próximos shows

Según los videos compartidos en plataformas digitales, durante el último concierto de Bad Bunny en Madrid, la influencer española Lola Lolita discutió con una joven que también ocupaba un lugar privilegiado en La Casita, un escenario alterno del puertorriqueño que representaba a una vivienda típica de la isla, pero que se ha convertido en un lugar de disputa y sinónimo de exclusividad.

Testigos y usuarios de redes como X, antes Twitter, señalaron que la pelea comenzó por buscar ocupar un espacio en la primera fila, lo que generó empujones y tensión entre ambas. En algunos clips se ve a la creadora de contenido discutir durante varios minutos con la otra mujer.

Estoy dando volteretas con el vídeo de Lola Lolita en La Casita de Bad Bunny. Está a nada de irse a los puños. ¿Hasta cuándo endiosaremos a retardadas? pic.twitter.com/qKq2lsqFw2 — Juan Gaya Salom (@Juangayasalom) June 3, 2026

Horas después, la influencer explicó lo sucedido en un video publicado en sus redes sociales. Lola Lolita aseguró que su intención no era pelear con la otra joven, pero le advirtió que llamaría a seguridad, pues empujó a varias personas.

“Ayer había un poco de overbooking y había gente a la que le gustaba el enfrentamiento, como que buscaba pelea. Y yo no soy nada de ese team, entonces yo le digo: ‘escucha, si me vas a pegar otro empujón más voy a llamar al seguridad y le voy a decir que pare’“, expresó la española sobre lo ocurrido en el concierto de Bad Bunny.

Las declaraciones de Lola Lolita encendieron la polémica, pues afirmó que Bad Bunny habría decidido limitar el acceso a invitados en futuras ediciones de La Casita. Aunque el artista no ha confirmado esta medida, el comentario generó debate entre sus seguidores.

“Bad Bunny se dio cuenta de esto (la pelea) y le dijo a su equipo que el día de mañana no quería ni Dios en la casita”, sostuvo la influencer.

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