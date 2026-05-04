Bad Bunny se transforma en viejito para la MET Gala 2026 | FOTOS

El cantante Bad Bunny causó revuelo al llegar a la MET Gala 2026 con un look de viejito. El intérprete de “Safaera” llegó con traje en color negro y un llamativo moño en el cuello.

Pero lo que más cautivó al público fue que el cantante lució con un aspecto de anciano: traía el cabello blanco, con arrugas, manchas en la cara y manos y hasta con bastón entró a recorrer la alfombra roja del evento de moda más importante de la industria.

¿El look de Bad Bunny cumplió con el código de vestimenta de la MET Gala 2026?

Bad Bunny sí cumplió con el código de vestimenta de la MET Gala 2026, según la revista Vogue en el look del cantante llevó un lazo en el cuello que hacía referencia al vestido de 1947 ‘Bustle’ del famoso diseñador Charles James, que forma parte de la colección permanente del Costume del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Así llegó Bad Bunny a la MET Gala 2026 ı Foto: AP

La temática de la MET Gala 2026 fue “Fashion ir art”, (La moda es arte), por lo que se esperaba que los artistas que fueron fueran muy creativos con sus looks y fueran inspirados en obras de arte clásicas o contemporáneas y de la colección permanente del Costume del Museo Metropolitano de Arte.

Vogue about Bad Bunny on 2026 Met Gala:



"The oversized pussy bow on his neck is a reference to famed designer Charles James’s 1947 gown “Bustle,” which is part of the Costume Institute’s permanent collection". pic.twitter.com/91tZn7zSJ4 — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) May 5, 2026

Bad Bunny se sometió a un proceso de maquillaje intenso, en esta ocasión, para crear su look de viejito, tuvo que usar prótesis para poder visualizar cómo se vería si tuviera 60 años de edad.

El creador de la caracterización el cantante puertorriqueño Mike Marino. El proceso detrás de todo se centró en el hiperrealismo. Cada detalle de sus arrugas fueron creadas a mano por el artista, así lo dio a conocer Vogue.

Bad Bunny ha causado polémica en su paso por todas las MET Gala a las que ha asistido.