Este es el motivo por el que Zendaya no asistió a la MET Gala 2026

Por primera vez en años, no veremos a Zendaya en la MET Gala 2026. La actriz estadounidense decidió no asistir al evento de modas pese a que su estilista, Law Roach, sí hará una aparición en la icónica velada del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Fue horas antes de la MET Gala 2026 que se reveló que Zendaya no asistiría al evento anual. La revista Elle fue quien dio a conocer dicha información y la relacionó con el itinerario ocupado de la celebridad, que estrenará varias películas este año.

Zendaya derrochó elegancia con este Louis Vuitton. Fotos|AP y Reuters

En los últimos meses, la artista se ha dedicado a tour de prensa para promocionar su reciente película, The Drama, que protagoniza junto a Robert Pattinson. Además, ha comenzado a promocionar Dune 3 y recientemente se estrenó la serie Euphoria donde es la estelar.

Próximamente comenzará la acción de prensa por el lanzamiento de la nueva película de Spiderman donde ella actúa junto con su pareja, Tom Holland.

Sin embargo, hay que mencionar que si bien la versión oficial compartida con la revista tenía que ver con el itinerario de la celebridad, para algunos seguidores no ha pasado desapercibido que la edición de la MET Gala 2026 es bastante polémica.

Este año, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa Lauren Sánchez Bezos, serán patrocinadores principales y copresidentes honorarios de la Met Gala 2026, lo que desató críticas por la relación entre el empresario y Donald Trump.

Es por eso que muchos Internautas se preguntan si la ausencia de Zendaya no es consecuencia de una especie de protesta o boicot. Antes de la celebración de la gala, se han visto carteles en distintos puntos de Nueva York y el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, ha confirmado que no asistirá para concentrarse en lo importante.