Zendaya se retirará temporalmente de la actuación en 2027 | VIDEO

Zendaya anunció una pausa en su carrera actoral, tras el estreno de cuatro grandes producciones de 2026, de acuerdo con el medio Entertainment Weekly. La actriz sorprendió al dar a conocer la noticia de su inminente desaparición de reflectores.

Zendaya dejará la actuación en 2027

El motivo detrás del retiro temporal de Zendaya es que este 2026, veremos a la celebridad en todos lados. Recordemos que este año se estrena su película The Drama, así como las cintas Dune, La Odisea y Spider-Man: Brand New Day, además de la esperada tercera temporada de Euphoria.

¿Zendaya está comprometida? Muestra misterioso anillo. ı Foto: AP

La intérprete se apartará de manera temporal en la actuación porque su presencia será tanta en cine y televisión, que el público podría sentirse saturado por la presencia de la estrella de Hollywood.

Después de cumplir con los compromisos laborales que tiene pendientes, la mujer desea alejarse de los focos y tomarse un descanso en compañía de sus seres queridos, manteniendo así la privacidad en su vida.

En declaraciones al medio Fandango, recogidas por Entertainment Weekly, la actriz expresó: “Solo espero que no se cansen de mí este año” y agregó, “después de esto, voy a desaparecer por un tiempo. Tendré que ocultarme”. señaló.

El calendario profesional de la famosa está lleno. Este 3 de abril se estrena The Drama, una comedia negra donde protagoniza junto a Robert Pattinson del estudio A24.

@omeletelatam #Zendaya compartió que se tomará un descanso después de que sus cinco proyectos se estrenen este año: The Drama, Euphoria T3, Spider-Man: Un nuevo día, La Odisea y Dune 3 😮 ♬ sonido original - Omelete Latam

Una semana después, el 12 de abril, en HBO MAX se estrenará la tercera temporada de Euphoria, donde Zendaya interpreta a Rue, una joven con serios problemas de adicción. El estreno llega cuatro años después de la segunda temporada.

Después, en julio, llegan a la pantalla grande dos de los filmes más importantes del año, en los que ella tiene participación. Se trata de La Odisea y Spiderman: Brand New Day.

Finalmente, el 18 de diciembre se estrena la tercera entrega de la película Dune, otra de las cintas más esperadas donde la celebridad tiene un papel importante junto con el actor Timothée Chalamet.

Recordemos que además, se ha especulado mucho sobre el momento en que Zendaya se encuentra sobre su relación con Tom Holland, pues se dice que la pareja ya se casó, aunque de momento se trata de un rumor.

El descanso de la celebridad de la actuación podría ser su oportunidad de disfrutar junto al actor este momento de su relación donde estarían recién casados o muy cerca de contraer nupcias.

Si bien Zendaya se retirará de manera temporal de la actuación, su retorno en cines está asegurado, ya que formará parte del reparto de Shrek 5 en 2027, donde será la hija de Shrek y Fiona.