En los últimos días, las redes sociales se llenaron de rumores sobre una supuesta boda secreta entre Zendaya y Tom Holland.

La conversación comenzó durante los premios The Actor Awards, celebrados el 1 de marzo, cuando el estilista de Zendaya, Law Roach, fue cuestionado sobre si diseñaría el vestido de novia de la actriz. Su respuesta fue “La boda ya sucedió, se la perdieron”, lo que encendió especulaciones de inmediato.

A partir de ese comentario, comenzaron a circular en plataformas como X imágenes que mostraban a la pareja frente a un altar, aparentemente en el momento de intercambiar los anillos. En otras imágenes los actores supuestamente celebran junto a figuras como Robert Downey Jr., Jake Gyllenhaal, Tobey Maguire y Andrew Garfield. Te contamos la verdad detrás de estas fotos que ya le dieron la vuelta al mundo.

¿Son reales las fotos de la boda de Tom Holland y Zendaya?

Desde hace unos días circula en redes sociales como X y TikTok una supuesta fotografía de la boda de Zendaya y Tom Holland. La imagen es de baja resolución y fue tomada en un encuadre que simula haber sido tomada “a escondidas”.

La pareja de actores parece estar frente a un altar mientras intercambian anillos, en presencia de un sacerdote. La foto fue ampliamente difundida en Internet y algunos medios de comunicación, no obstante, se trata de una falsedad, aparentemente hecha con alguna herramienta de Inteligencia Artificial (IA).

OMGGG THE WEDDING PHOTO OF ZENDAYA AND TOM HAS BEEN CONFIRMED BY VOGUE AND COSMOPOLITAN 🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹!!!!!!!! pic.twitter.com/cLTIqRba7y — celebsnapz (@celebsnapzx) March 2, 2026

Además, en la misma plataforma X, antes Twitter, circulan otras cuatro supuestas fotografías de la boda de Zendaya y Tom Holland que causaron sensación entre sus fans. Junto a la pareja aparecen otras estrellas como Robert Downey Jr., Jake Gyllenhaal, Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Sin embargo, estas imágenes también están hechas con Inteligencia Artificial (IA), es decir, no son reales. Por ello, te invitamos a no compartir la publicación, pues contribuyen a la desinformación.

La ceremonia de boda de Tom Holland y Zendaya.

Estuvieron Robert Downye Jr., Jake Gyllenhaal, Tobey Maguire, Andre Garfield, etc.

Que preciosidad de fotos, son increíbles, me encantan. 😍 pic.twitter.com/dyxoXkSspx — JuviCinefilo (@JuviCinefilo) March 4, 2026

Así que ya lo sabes, para mala suerte de los fans de los actores, las fotos de la supuesta boda frente a un altar no son reales. Del mismo modo, las de la presunta fiesta con celebridades de Hollywood, son obra de la tecnología.

Hasta el momento, ni Zendaya ni Tom Holland han confirmado su matrimonio. La pareja, que inició su relación en 2021 tras trabajar juntos en la saga Spider-Man, ha sabido mantener en privado su vida.