¿Quién es Law Roach? El estilista de Zendaya que reveló la boda de la actriz con Tom Holland

Law Roach, el estilista de Zendaya que reveló la boda de la actriz con Tom Holland

Zendaya y Tom Holland se casaron y quien reveló la noticia fue el estilista de la modelo, Law Roach, quien hizo una aparición en los Actor Awards 2026, a un año de que la pareja de actores confirmara su compromiso.

“Boda ya ocurrió, ¡Te la perdiste!”, declaró Law Roach durante una entrevista y cuando el reportero le pidió confirmar dicha información, él respondió “es totalmente cierto”. Esto sobre el casamiento entre Zendaya y Tom Holland.

Ahora te compartimos los pormenores sobre el estilista que reveló que una de las nupcias más esperadas ya se llevaron a cabo.

¿Quién es Law Roach?

Law Roach es un estilista de moda estadounidense , conocido por su trabajo con artistas como Zendaya , Céline Dion y Anya Taylor-Joy. Anteriormente, había formado parte de Project Runway y RuPaul’s Drag Race.

Fue juez principal de la serie de competencia Legendary de HBO Max (2020-2022). Anunció su retiro del estilismo en 2023 para dedicarse a su relación creativa con la modelo americana.

Law Roach creció en Chicago, donde comenzó su carrera con su propia boutique de ropa, Deliciously Vintage, en Pilsen . Luego se mudó a Los Ángeles, donde Zendaya se convirtió en su primera clienta importante como estilista.

En marzo del 2023 durante una entrevista para The Cut, el estilista habló del agotamiento y el deseo de vivir una vida más feliz como el motivo detrás de su jubilación.

Roach habló de los desafíos que enfrenta en la industria, incluyendo las falsas narrativas perpetuadas por guardianes e intermediarios. Expresó su frustración por la pérdida de clientes debido a estas narrativas, que a menudo son falsas.

Fue en abril de 2025 que Law Roach anunció su regreso al estilismo con “su nueva musa”, Ryan Destiny, auqnue sigue trabajando con Zendaya.