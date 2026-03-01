¿Boda secreta? Zendaya y Tom Holland se casaron, afirma Law Roach

Tom Holland y Zendaya se han casado, asegura Law Roche, en esta lista de la actriz americana, de acuerdo con el medio especializado Access Hollywood. En enero de 2025 que la pareja confirmó su compromiso cuando la famosa apareció portando un anillo en una alfombra roja.

Zendaya y Tom Holland se conocieron durante el rodaje de Spiderman Homecoming, donde el actor interpretó al héroe arácnido y la actriz a su interés amoroso, MJ.

Durante los Actor Awards 2026, Law Roach reveló a Access Hollywood en la alfombra roja de las supuestas nupcias de los actores y sorprendió al revelar que ya se encontrarían casados.

“Boda ya ocurrió, ¡Te la perdiste!”, declaró durante la entrevista y cuando el reportero le pidió confirmar dicha información, él respondió “es totalmente cierto”.

La pareja ha destacado a través de los años por mantener un perfil bajo y no revelar demasiado sobre su relación amorosa. El romance comenzó de manera formal alrededor del 2021 después de varios años de amistad.

Aunque contaron que se enamoraron durante las grabaciones de las películas de Marvel, se mantienen privados respecto a cómo es su convivencia en el día a día. Asimismo, son contadas las ocasiones en las que se les llega a ver juntos en un plan extremadamente romántico.

Zendaya y Tom Holland mantuvieron discreción máxima y no se han revelado las imágenes oficiales sobre la boda de la pareja de actores, por lo que hay que mantenerse atento a cualquier actualización que puedan dar en el futuro.