Captan a Zendaya en el centro de la CDMX

Zendaya, una de las actrices más importantes de la industria de Hollywood, ha sido captada este domingo 15 de octubre en el centro de la Ciudad de México. Las imágenes de la celebridad se hicieron virales rápidamente.

Fue desde hace unas horas que en redes sociales comenzaron a aparecer videos y fotos que muestran a Zendaya junto a su equipo en la capital mexicana. En uno de los primeros videos, la joven aparece de espaldas con un tank top blanco y el cabello corto.

Zendaya was seen in Mexico City with her team recently. pic.twitter.com/zV7avlSmJW — Zendaya Updates (@Zendaya_Updated) February 15, 2026

Por si el primer video no generaba emoción, después de varias horas, la prometida de Tom Holland fue captada nuevamente. En la primera de las imágenes, se revela que la mujer está grabando un proyecto, al aparecer frente a El Caballito frente al Museo Nacional de Arte.

En la imagen podemos ver a la joven con el cabello recogido, un saco largo y una blusa tipo bustier. Ella aparece frente a las cámaras y unas tiendas color blanco en el fondo.

En otra imagen, Zendaya aparece de espaldas. La vemos parada al lado de la calle, con autos anticuados como parte de la escenografía y una pantalla azul para efectos especiales. También volvemos a ver la cámara con la que graban.

"Zendaya":

Porque se le vio esta mañana grabando en CDMX pic.twitter.com/PwrvNNiHEg — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 15, 2026

Aunque se desconoce el proyecto en el que estaba participando, se sabe que podría estar grabando promocionales de The Drama, su próxima película con Robert Pattinson.

Otra opción es que la famosa se encuentre en una sesión de fotos, pues también es modelo. O que también grabe para un nuevo proyecto que de momento no se haya anunciado.

