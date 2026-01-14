¡Es un hecho! Euphoria, la popular serie creada por Sam Levinson y protagonizada por Zendaya, regresa este 2026 con varias sorpresas.

Tras el éxito de sus dos primeras temporadas, los fanáticos esperaban con ansias noticias sobre la temporada 3. Finalmente, HBO anunció detalles clave sobre su regreso, incluyendo la fecha de estreno, el elenco y el esperado tráiler de la nueva entrega; en La Razón de México te contamos.

Euphoria 3: Fecha de estreno, reparto y tráiler

La tercera temporada de Euphoria tiene programado su lanzamiento para el 12 de abril de 2026. El rodaje comenzó en enero de 2025 debido a los retrasos que ocasionaron algunos eventos ajenos a la producción, como la huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos y el trabajo paralelo del director Sam Levinson en The Idol.

Sin embargo, para los fans no es una sorpresa que pase mucho tiempo entre una entrega y otra de la serie de HBO Max. Usuarios recuerdan que, entre la primera y la segunda entrega, hubo tres años de diferencia y se lanzaron algunos episodios especiales intermedios en 2020.

Aunque no se ha confirmado el número de episodios que tendrá esta temporada 3, se espera que sean ocho, siguiendo el formato de las temporadas anteriores.

Reparto confirmado por HBO Max para Euphoria 3

El reparto principal de Euphoria 3 regresa casi completo:

Zendaya como Rue

Hunter Schafer como Jules

Maude Apatow como Lexi

Alexa Demie como Maddy

Sydney Sweeney como Cassie

Jacob Elordi como Nate.

También estarán Eric Dane, Chloe Cherry, Martha Kelly y Colman Domingo. Sin embargo, Barbie Ferreira no retomará su papel de Kat, pues la actriz anunció su salida en 2022.

Entre lo más comentado está la incorporación de la cantante Rosalía, cuyo personaje aún no ha sido revelado, pero HBO Max ya mostró una primera imagen de ella en escena. Otros fichajes incluyen a Adwale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Marshawn Lynch, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert y Anna Van Patten.

Un punto delicado para los fans es el futuro de Fez, personaje interpretado por Angus Cloud, quien falleció en julio de 2023. La producción aún no ha confirmado cómo abordará esta ausencia en la trama de la serie.

Tráiler oficial de Euphoria temporada 3

El tráiler oficial de Euphoria 3 ya está disponible en las plataformas de HBO, así como en las cuentas de YouTube y X, antes Twitter, de la compañía.