El divertido momento de Jacob Elordi con Leonardo DiCaprio, Benicio y Guillermo del Toro en los AFI Awards | VIDEO

El divertido momento de Jacob Elordi con Leonardo DiCaprio, Benicio y Guillermo del Toro en los AFI Awards

Este viernes 9 de enero se llevaron a cabo los AFI Awards en el hotel Four Seasons de Los Ángeles. Al evento acudieron las estrellas del momento incluyendo al equipo de cintas como Frankenstein y Una batalla tras otra.

Ambas cintas se encuentran nominadas a varios premios en esta temporada de galardones, por lo que no es extraño ver reunidas a personalidades como Guillermo del Toro, Leonardo DiCaprio, Benicio del toro y Jacob Elordi, quiénes protagonizaron un momento que rápidamente dio de qué hablar en redes sociales.

Jacob Elordi with Benicio del Toro, Guillermo del Toro & Leonardo DiCaprio at the AFI Awards today pic.twitter.com/k1lek2i6lf — Esme ✌🏻 (@delreyesme) January 10, 2026

No cabe duda que existe una buena relación entre el actor que dio vida a Frankenstein y su director. Asimismo, parece que el actor australiano se lleva muy bien con otras estrellas de Hollywood, cómo lo demostró con su reacción al ver que les tomaban una foto juntos a Guillermo del Toro, Benicio del Toro y Leonardo DiCaprio.

En un video que circula en redes sociales podemos ver a los famosos posando frente a una cámara luciendo bastante divertidos. La causa de las risas resultó ser Jacob Elordi, que desde lejos se burlaba mientras les apuntaba con su propia cámara del celular.

En un ambiente de diversión y camaradería entre los cuatro personajes, pudimos ver al actor de Euphoria levantar el dedo del medio a sus compañeros en la industria del entretenimiento, como un gesto que más allá de ofender, buscaba divertir a los famosos.

Jacob Elordi jokingly flips off Leonardo DiCaprio, Guillermo del Toro and Benicio Del Toro. pic.twitter.com/gtCKaelBbC — Variety (@Variety) January 9, 2026

El video no tardó en hacerse viral en las redes sociales. Si bien algunas personas encontraron el momento divertido, otras profundizaron en el tema y la intención, aunque es evidente que Jacob Elordi solo bromeaba con los actores y el director sin tratar de ofenderlos. Algunas de las reacciones por parte del público fueron las siguientes: