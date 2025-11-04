¿Cuál es la relación entre Jacob Elordi y Kristen Kiehnle?

Jacob Elordi terminó hace unos meses su relación con Olivia Jade, pero parece que ya está listo para volver a buscar el amor, pues recientemente fue visto en una supuesta cita con la modelo Kristen Kiehnle en un restaurante de Malibú.

Si bien la noticia ha impactado a muchos, en realidad esta no es la primera vez que Jacob Elordi y Kristen Kiehnle son captados juntos. Antes ya los vieron juntos en el estreno de Frankenstein, se sabe que fueron a Big Sur y hasta que han tenido citas casuales en cafés.

Jacob Elordi has a TYPE of woman he seems to like! Can you guess? Now, it's Kristen Kienhel, Olivia Jade split/ break up from Jacob Elordi and now seen with a new GF is she his new girlfriend? Are they just casually dating? Only time will tell. They've been seen in LA, Malibu, at his new movie Frankenstein premiere, Guillermo del Toro.

¿Quién es Kristen Kiehnle?

Kristen Kiehnle es una modelo estadounidense que trabaja para agencias como IMG Models, Women Management y Next Models London, caracterizándose por un estilo relajado, pero muy chic.

Nació en Scottsdale, Arizona, pero creció en Newport Beach. Antes de dedicarse al modelaje, fue una atleta destacada y entre sus hobbies están el surf, la fotografía, tocar el ukelele y ver Netflix.

Se desconoce si es novia oficial de Jacob Elordi, aunque es seguro para quienes los han visto juntos que entre los dos hay química.

Las novias de Jacob Elordi

Fue en agosto de 2025 que Jacob Elordi terminó de manera definitiva su relación con Olivia Jade, con quien tuvo un noviazgo intermitente. La información fue revelada por una fuente de la revista People. Se sabe que su romance comenzó en 2021, al poco tiempo de que el actor terminara su relación con la modelo y actriz Kaia Gerber, hija de la supermodelo Cindy Crawford.

En los años posteriores, se les vio en varias ocasiones juntos, aunque también hubo ocasiones en que la pareja terminó su noviazgo y luego lo retomaron. Cabe mencionar que ambas figuras públicas trataron de mantener su relación en lo privado, por lo que se sabe poco de las dinámicas de la misma.

En el pasado, Jacob Elordi fue novio de otras personalidades grandes en la industria del entretenimiento, al ser relacionado con Zendaya y Joey King. Ahora, parece que se ha dado una nueva oportunidad para el amor.