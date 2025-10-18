Euphoria 3: Reparto completo; hay 18 actores nuevos

La temporada 3 de Euphoria aún no tiene una fecha exacta de estreno. Sin embargo, HBO anunció hace unos días que la producción de Sam Levinson verá la luz la primavera de 2026, luego de cuatro años desde la temporada 2.

Además, se dio a conocer que 18 actores y actrices se suman a la nueva entrega de la aclamada serie. Aquí te contamos quiénes son los nuevos talentos y quiénes son los que no continúan en Euphoria.

Euphoria 3: Reparto completo

En Euphoria 3, la ganadora del Emmy Zendaya volverá a interpretar a Rue Bennett, el personaje central de la serie. Su lucha con las adicciones sigue siendo lo principal de la trama.

A su lado, regresan figuras clave del elenco como Hunter Schafer (Jules), Jacob Elordi (Nate), Sydney Sweeney (Cassie), Alexa Demie (Maddy), Maude Apatow (Lexi) y Eric Dane (Cal), lo que le da continuidad al drama adolescente.

Asimismo, se confirmó que Colman Domingo, Nika King, Martha Kelly y Chloe Cherry retomarán sus papeles en la próxima temporada, aportando cohesión al universo de la serie.

Una de las novedades más comentadas en redes sociales es la incorporación de Rosalía. La participación de la cantante española ha generado expectativa, en especial por la cercanía que ha mostrado con Hunter Schafer, lo que despierta rumores y curiosidad entre los seguidores del programa.

Además, de acuerdo con el medio Variety, la nueva temporada estará integrada por ocho episodios.

18 actores se suman a la temporada 3 de Euphoria

Esta nueva temporada de Euphoria traerá consigo nuevos personajes, que será interpretados por 18 talentosos actores. Ellos son:

Trisha Paytas Natasha Lyonne Eli Roth Danielle Deadwyler Bella Podaras Bill Bodner Cailyn Rice Colleen Camp Gideon Adlon Hemky Madera Homer Gere Jack Topalian Jessica Blair Herman Kwame Patterson Madison Thompson Matthew Willig Rebecca Pidgeon Sam Trammell

¿Quiénes no continúan en el reparto de Euphoria 3?

De acuerdo con HBO, para la tercera temporada Austin Abrams y Algee Smith no figuran en el reparto. Tampoco estará Storm Reid, quien en noviembre declaró que su personaje, Gia —la hermana de Rue—, no formará parte de los nuevos episodios.

Por su parte, Barbie Ferreira, quien dio vida a Kat, dejó oficialmente la serie en agosto de 2022. El actor Angus Cloud, recordado por su papel como Fezco en las dos primeras temporadas, tampoco aparecerá más en Euphoria 3, luego de su fallecimiento en julio de 2023, a la edad de 25 años.