¿Adiós a la merch no oficial? BTS y la estricta medida contra la piratería en sus conciertos en México

La clásica venta de mercancía fuera del recinto podrá verse afectada

HYBE, la agencia que representa a los siete ídolos surcoreanos de BTS, ha encendido las alarmas al anunciar controles estrictos contra la venta de mercancía pirata durante su gira mundial 2026.

La estrategia no es solo económica, sino legal, la empresa busca preservar la identidad visual de la banda y asegurar que el uso de nombres, logotipos y retratos de los miembros cuente con la autorización oficial.

En ciudades como Tampa, Los Ángeles y Las Vegas, HYBE promovió demandas para obtener órdenes de restricción temporal que facultan a la policía local y agentes de la empresa a confiscar cualquier producto no autorizado antes, durante y después de los shows.

Dado que México está incluido en las fechas de Norteamérica del World Tour Arirang, existe la posibilidad real de que se apliquen perímetros de seguridad donde se prohíba la venta ambulante de productos que utilicen la imagen del grupo sin licencia.

¿Por qué HYBE prohíbe la mercancía informal?

Según los comunicados de la agencia, los objetivos principales son:

Protección Intelectual: Evitar el lucro de terceros con el esfuerzo y la imagen de los artistas.

Calidad para el ARMY: Asegurar que los fans adquieran productos con estándares oficiales de diseño.

Ingresos directos: Garantizar que las ganancias por licencias beneficien a los miembros de la banda.

Para el público mexicano, los puestos fuera del Estadio GNP Seguros son parte fundamental del folclor de cualquier concierto.

[공지] BTS 북미 콘서트 현장 불법품 단속 및 아티스트 퍼블리시티권 보호 캠페인에 대한 공지 (+ENG) pic.twitter.com/mufwDlamS3 — BIGHIT MUSIC (@BIGHIT_MUSIC) April 21, 2026

Esta “tradición” permite que fans de todos los sectores sociales porten los colores de su banda a precios más accesibles que los de importación.

Hasta el momento, no se ha especificado el alcance legal exacto que estas medidas tendrán en territorio mexicano, donde el comercio ambulante opera en una “zona gris”.

Sin embargo, la advertencia de HYBE es clara, el monitoreo de los alrededores del estadio será riguroso para detener la distribución de productos no autorizados.