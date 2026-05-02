BTS hace Sold Out por segunda vez ¿habrá más liberaciones de boletos?

La fiebre por el regreso de BTS a México ha alcanzado niveles sin precedentes, dejando a miles de seguidores con el corazón roto tras la segunda liberación de boletos. A pesar de la puntualidad de las fans, la demanda superó por completo la oferta disponible para los conciertos en el Estadio GNP Seguros, generando una ola de reacciones en redes sociales.

Durante este proceso, se pusieron a disposición aproximadamente 3,000 entradas por fecha, resultado de ajustes de producción y cancelaciones por violaciones a los términos de compra.

Sin embargo, esta cifra resultó insuficiente frente a una fila virtual que superó el los cientos de miles de personas.

El descontento de ARMY se hizo sentir rápidamente en plataformas como X. Testimonios de fans aseguran que, incluso iniciando en el lugar número 6,000 de la fila, no lograron concretar la compra.

Frases como “Gracias por nada” se volvieron virales, reflejando la molestia ante la imposibilidad de conseguir acceso tras la preventa y la venta general original.

Ante las quejas sobre la disponibilidad en otros sitios, Ticketmaster lanzó una advertencia clara: “Tomamos medidas cuando se violan nuestros términos para que los boletos regresen a los fans. Otros sitios no verifican si el vendedor realmente tiene el boleto”, instando a la comunidad a evitar fraudes en la reventa ilegal.

¿Habrá más boletos disponibles para BTS?

Aunque OCESA confirmó que los boletos se terminaron oficialmente por segunda ocasión, una pequeña luz de esperanza brilla para quienes aún no tienen entrada.

En una de sus publicaciones recientes, la promotora pidió a los fans “estar atentos a próximas liberaciones”. Según lo visto en conciertos de otros artistas, esto puede significar varias opciones:

Liberaciones de último minuto: Podría haber una cantidad mínima de boletos extra disponibles debido a errores en el procesamiento de pagos o cancelaciones de última hora.

Venta el día del evento: Han habido casos en los que se liberan boletos el mismo día del concierto.

En caso de ocurrir, estas liberaciones serían sumamente limitadas, por lo que se recomienda a las fans monitorear constantemente los canales oficiales.

Por ahora, el estatus oficial es de Sold Out, consolidando a BTS como el fenómeno más grande de la industria musical actual en México.

Se recomienda a los seguidores no caer en estafas de sitios secundarios que ofrecen entradas inexistentes.