La cantante argentina Cazzu sorprendió a sus seguidores al anunciar una colaboración con el rapero puertorriqueño Eladio Carrión, en medio de la polémica que rodea su vida personal tras la ruptura con Christian Nodal y los rumores sobre indirectas hacia Rauw Alejandro de hace unos meses a raíz de la canción “Rosita”.

La canción mezcla trap y reguetón, lo que evoca a los inicios musicales de La Jefa. Pero lo que más llama la atención es que ha sido interpretada por algunos fans como una respuesta musical llena de mensajes ocultos para quienes la han herido. ¿Le responde a Rauw y a Nodal?, te contamos.

Esta es la colaboración de Cazzu y Eladio Carrión, ¿le responde a Rauw y a Nodal?

Cazzu y Eladio Carrión estrenaron el 30 de abril el videoclip del tema, titulado “De Chamaquitx (Remix)”. La colaboración generó emoción entre las fans de La Jefa del trap, así como especulaciones sobre algunos versos del tema.

En redes sociales, los seguidores de la argentina han señalado que ciertas frases podrían estar dirigidas a Christian Nodal, su ex y padre de su hija.

Otras personas señalan que los versos también serían un mensaje para Rauw Alejandro, quien mencionó en su canción “Rosita”: "Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal" y que enfureció a Cazzu.

La parte de Cazzu en la canción “De Chamaquitx” con Eladio Carrión

Verso 3: Cazzu

Yo sé bien quién soy, ya saben quién soy

La que tiene miedo, esa sí no soy jeje

Ay, nunca aprenden

Aquí no hay grise’, lo bueno es lo bueno, lo malo es ustede’

Quieren estar bien con Dio’ y con el diablo y eso no se puede

Hay-Hay-Hay quiene’ pagarían por una calladita y domesticada

Me andan ofreciendo millone’ para que firme un papel y no diga nada (No, no)

No tienen conviccione’, no escriben sus cancione’

Le faltan huevo’ y también les faltan conexione’ (Ajá)

Creo que llego el momento de bajarle un poco a la rosada (JAjaja)

Qué p*ta mala idea fue meterse en el camino de Julieta (Qué puta mala idea)

Qué p*ta mala idea fue buscarte este problema con la jefa (Con la jefa )

Qué p*ta mala idea si yo siempre ‘toy ready pa’ las pelea’

Qué p*ta mala idea, qué p*ta mala idea

El videoclip de “De Chamaquitx” de Cazzu y Eladio Carrión ya acumula más de 469 mil 382 visualizaciones en YouTube.