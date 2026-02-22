La escena del reguetón se vio sacudida este fin de semana por una polémica inesperada cuando, en su más reciente colaboración titulada “Rosita”, los artistas Tainy, Rauw Alejandro y Jhayco incluyeron una referencia directa a Christian Nodal, lo que generó incomodidad en Cazzu, expareja del cantante de regional mexicano.

La reacción de la artista argentina no tardó en viralizarse y abrió un debate en redes sociales sobre los límites del arte, las alusiones personales y el respeto entre colegas, sobre todo cuando estos reguetoneros habían tenido colaboraciones y se decían amigos de La Jefa del trap.

Tainy, Rauw Alejandro y Jhayco mencionan relación de Cazzu y Nodal en canción; la argentina expresa molestia

Un verso detonó la controversia, pues contiene una clara alusión a la relación que Cazzu mantuvo con el intérprete mexicano Christian Nodal y a su posterior matrimonio con Ángela Aguilar. Tras el estreno de la canción, Cazzu dejó de seguir en Instagram a Rauw Alejandro, Tainy y Jhayco, con quienes mantenía vínculos de amistad y colaboración dentro del género urbano.

Horas más tarde, la cantante publicó en su cuenta de X un mensaje que fue interpretado como respuesta a la canción: “El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía”. Además, Cazzu dejó de seguirlos en redes sociales.

Su declaración generó un intenso debate entre sus seguidores y los de Tainy, Rauw Alejandro y Jhayco. Algunos defendieron la libertad creativa de los intérpretes y otros señalaron la falta de sensibilidad hacia la vida privada de Cazzu. El tema también hace una breve referencia a Inti, la hija de la argentina.

Otro aspecto que ha causado controversia es que, en los créditos de los escritores de “Rosita”, se encuentra el puertorriqueño Bad Bunny.

Fragmento de ‘Rosita’ que habla de Cazzu y Nodal

[Verso 2: JHAYCO & Rauw Alejandro, Ambos]

La vo’a romper y la vo’a arreglar (¡Wuh!)/Esto es política, pa’ yo robarte/Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal (¡Yah!)/Baby, dame un sample pa’ probar (Yih)/Botox en los labio’, hazme sexo oral/Te meto la batería y vo’a ponerla a vibrar/Siempre me lo babea, vo’a ponerte un bozal/Yo sería padrastro si tú tiene’ nene/Chambonéamelo como una FN/Callaíta’ en Calle Cerra los weekene’/Llegó de Italia y solo quiere pasta penne

[Outro: Rauw Alejandro]

Jajaja/Estos son algunos de los nombres que han cambiado la historia de la música/Y no hablo solamente del reguetón/No hay que decir más nada