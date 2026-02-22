Acusan a Ángela Aguilar de robarle un vestido a Cazzu: ‘Está obsesionada’ | VIDEO

Ángela Aguilar vuelve a estar en e centro de la polémica después de una reciente publicación en la cuenta de Instagram de Christian Nodal, por el que ahora acusan a la joven de haberse robado un vestido que supuestamente, solía pertenecer a Cazzu.

Esta no es la primera ocasión que señalan a Ángela Aguilar de haber tomado cosas del guardarropa de Cazzu, ya que meses antes se hizo viral que la esposa de Nodal llevaba joyería que había utilizado en el pasado la cantante argentina, pues aseguraban que habían anillos muy similares a los de ‘La Jefa’ que a la joven le quedaban grandes.

En ese sentido, se decía que el supuesto robo que habría ocurrido en la casa de la ex pareja en Argentina fue en realidad una manera de llevarse las joyas que usaba la famosa, un rumor que causó gran polémica hace poco.

¿Ángela Aguilar le robó el vestido a Cazzu?

Ahora, en redes sociales se hizo viral una foto compartida por Christian Nodal en sus historias de Instagram, donde podemos ver al cantante mexicano abrazar a su esposa, quien lleva un vestido blanco de doble capa.

En el video, vemos a ‘El Forajido’ detrás de su esposa. Ambos llevan un cigarro en la mano y ella luce un fondo corto de color blanco debajo de un vestido estilo ensamble con apertura en la pierna y un nudo en la parte frontal de la cadera. También se percibe una especie de bufanda de la misma tela, suelta.

Enseguida, en redes sociales compararon el vestido con uno que Cazzu había llevado cuando todavía era pareja del cantante de ‘X Perro’, quien una vez apareció en redes sociales llevando un atuendo muy similar pero con la bufanda amarrada al centro.

Cabe mencionar que este vestido habría sido utilizado por la argentina durante una ceremonia espiritual que tuvo con su ex tras el nacimiento con su hija, equivalente a un casamiento informal, se rumora. Algunos incluso aseguran que se trata de un Dolce & Gabbana.

Ante esto, algunas de las reacciones se muestran sorprendidos sobre lo parecidos que son los vestidos de Cazzu y Ángela Aguilar, pues se preguntan si podría tratarse de la misma prensa. Te dejamos algunas reacciones: