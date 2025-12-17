Cazzu hace sold out en Estados Unidos y fans celebran: ‘Sin regalar boletos’

Cazzu se encuentra en uno de los momentos más importantes de su carrera y su exitosa gira Latinaje ha obtenido una nueva fuerza tras darse a conocer que la argentina visitará los Estados Unidos y tendrá una serie de conciertos en el territorio americano.

En 2026, Cazzu tendrá al menos siete presentaciones que ya han sido anunciadas, aunque es probable que por la alta demanda, pueda abrir nuevas fechas, ya que a pocos minutos de que comenzara la venta de boletos, la famosa logró agotar accesos.

Los boletos se venden a través de la plataforma de Ticketmaster y en redes sociales, reportan que ya hay fechas agotadas, siendo las primeras en dos ciudades de California y una de Texas, donde hay una amplia comunidad latina. Las ciudades que visitará hasta el momento son San José, San Diego, Inglewood, New York, San Antonio, Irving y Houston.

Tras confirmarse el éxito de la intérprete de ‘Con Otra’ en Estados Unidos, usuarios en redes sociales no dudaron en compartir el triunfo de la argentina sobre la venta de boletos, tras compararla con Ángela Aguilar.

Muchos recuerdan las promociones que tuvo que poner el equipo de la esposa de Nodal para conseguir que se vendieran sus presentaciones en territorio americano. Incluso, se reportó que algunas fechas fueron canceladas por sus pocas ventas en entradas.