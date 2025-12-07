Cazzu relata experiencia paranormal en México | VIDEO

Cazzu compartió una extraña anécdota que vivió cuando estuvo de visita en México, ya que asegura haber vivido un evento paranormal mientras se hospedaba en un hotel en medio de su gira Latinaje, con la que conquistó escenarios de diversos estados del país.

Si bien en los últimos años Cazzu obtuvo más fama en México por su polémica relación y ruptura con Christian Nodal, ahora la joven argentina busca dejar de lado los temas románticos para olvidarse del drama que ha marcado un hito en su vida.

Cazzu habla de su experiencia paranormal en México

En una reciente entrevista, la intérprete de ‘Con Otra’ relató una experiencia extraña que vivió cuando estaba a punto de dormirse en un hotel mexicano, lista para descansar en medio de su apretada agenda por las presentaciones que tuvo en el territorio.

“Me fui a dormir muy en paz y de repente las cortinas que tenían un botón en la pared se abrieron todas”, recordó al asegurar después que sintió bastante miedo por la situación, lo que la llevó a buscar una respuesta en alguna parte del cuarto.

Reconoce que había dejado una luz prendida: “Estaba todo apagado y las cortinas abiertas. Le mando un mensaje al Titi y le dije ”¿ya te dormiste? Creo que vas a tener que dormir conmigo", contó. Asegura que después de rezar con él y a punto de quedarse dormidos, nuevamente se abrieron las cortinas, lo que provocó que no pudiera dormir.

@lamegacolombia @cazzu tranquila en su hotel… y de la nada las cortinas se abren solas 😳💀 Lo más raro: ¡Una amiga con poderes "paranormales" le escribe justo cuando pasa sin tener contexto! Algo sí había en ese cuarto… 👻 #CartelDeLaMega #Cazzu ♬ sonido original - La Mega

“No dormimos. De repente me llega un mensaje de una amiga mía que tiene unos poderes locos y me dijo ‘¿está todo bien?’ chicos, ayuda", finalizó la cantante al hablar sobre su aterradora historia paranormal.

Algunas de las reacciones por la anécdota paranormal relatada por Cazzu son:

"Estoy segura que la experiencia paranormal más grande de Cazzu fue estar con Nodal“.

“Las brujerías de Ángela“.

“Y nunca te asustate despertar y ver a Nodal jajaja, qué coraje".

“En México lo paranormal es el pan de cada día”.