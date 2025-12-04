A dos años del nacimiento de Inti, hija de Christian Nodal y Cazzu, parece ser que los cantantes aún no se ponen de acuerdo sobre algunos aspectos de la crianza de la niña, incluyendo la cifra destinada a su manutención.

El conflicto escaló a lo legal nuevamente, ya que el actual esposo de Ángela Aguilar estaría demandando a su ex. Hace unas horas se informó que el cantante de “No te contaron mal” habría iniciado un proceso legal contra la cantante argentina Cazzu, relacionado con la manutención de su hija en común. Te contamos.

Nodal demanda a Cazzu por supuesto fraude millonario

Este 4 de diciembre, durante la transmisión del programa Ventaneando, se dio a conocer que el cantante sonorense Christian Nodal presentó una demanda civil en contra de la artista argentina Cazzu.

“Tenemos los datos de que Christian Nodal demandó ya a Cazzu”, aseguró Pati Chapoy, líder de la producción de TV Azteca.

De acuerdo con lo señalado en la transmisión, el cantautor inició la acción legal en un juzgado familiar de Jalisco, en México, donde se presentó “en ejercicio de la patria potestad y representación de su hija menor”.

Christian Nodal se burla de Cazzu tras estreno de ‘La Otra’ ı Foto: IG: @cazzu y @nodal

El medio incluso exhibió en pantalla los documentos del litigio y aseguró que Christian Nodal enfatiza en ellos “los depósitos realizados por concepto de alimentos para la niña”.

Del mismo modo, se señaló que el cantante declaró que ha aportado más de 12 millones de pesos mexicanos (cerca de unos 700 mil dólares) a Cazzu en un lapso de 13 meses. “(Él) destaca que los pagos se entregaron por conducto de terceros y que por instrucción expresa de Cazzu todo fue en efectivo, pues ella sólo accedía a recibirlo así en su natal Argentina”, se dijo en el programa de esta tarde.

Pati Chapoy aseguró que el ahora esposo de Ángela Aguilar manifestó que La Jefa “le dijo que quería uno (millón de pesos mexicanos) por mes, en efectivo y en su mano”. La comunicadora añadió: “¿Para qué? Pues para que Hacienda de Argentina no se diera cuenta y ella recibiera el dinero completo".

Sin embargo, estas declaraciones contrastan con lo dicho por Cazzu en varias entrevistas. Por ejemplo, en agosto pasado, la cantante de “Con Otra” expresó que no consideraba justa la pensión que Nodal le otorgaba para Inti, quien ya cumplió dos años.

“No tenemos, la verdad, un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y bueno”, comentó en entrevista con Despierta América.

Algunos comentarios en redes sociales fueron: