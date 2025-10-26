Cazzu lanza advertencia a Nodal y confiesa: ‘Me siento atacada, sólo quiero conciliar por mi hija’

La cantante argentina Cazzu ofreció declaraciones contundentes frente a la prensa en el aeropuerto de Ciudad de México, donde fue abordada por reporteros que la cuestionaron sobre su actual situación con el padre de su hija, el cantante mexicano Christian Nodal.

En un tono visiblemente afectado, la artista habló de la energía que se ha dedicado a los “dichos” y los comunicados. Confesó que preferiría que su ex se enfocara en charlar con ella para llegar a un acuerdo que beneficie a su hija Inti, en lugar de atacarla.

Cazzu también mencionó que posee pruebas de la situación que podrían afectar a Christian Nodal y que, hasta ahora, ha mantenido la calma para no caer en provocaciones. Sin embargo, su expresión denotaba cansancio.

Cazzu a Christian Nodal: ‘Me siento atacada, sólo quiero conciliar por mi hija’

“Me encantaría que toda esta energía, la cantidad de energía que se le ha puesto a las entrevistas, a los comunicados, a los dichos, a ir allá, ir acá, se pusiera en conciliar, en sentarnos a tomar decisiones importantes que son las que corresponden al futuro de mi hija”, declaró Cazzu ante los medios.

La argentina se encuentra en México por la gira Latinaje, que acompaña a su último álbum y que incluye fechas en varios países de América Latina.

Cazzu dejó claro durante la entrevista que la prioridad era su hija, y añadió que se siente “muy atacada” por los cuestionamientos públicos hechos por Christian Nodal y su equipo legal, justo en un momento muy atareado de su vida profesional y personal.

“La verdad que yo me siento muy atacada y me resulta muy violento, sobre todo en un momento como... qué casualidad, el momento en el que escogieron para hacerlo”, señaló la intérprete de “Inti”.

En la misma intervención, Cazzu denunció falta de transparencia en cuanto a los recursos de los que habló Christian Nodal hace unos días, y que deberían estar destinados al bienestar de su hija.

“A mí no me queda más que seguir trabajando y esperar que en algún momento todo esto se torne mejor para todo el mundo”, explicó.

“(Nodal) habló de millones de pesos mexicanos”, señaló una reportera, y la cantante dijo entre risas de amargura: “Sí, que me digan adónde fueron, por favor”.

Cazzu lanza advertencia a Nodal

Cazzu también mencionó que posee pruebas de la situación que podrían afectar a Christian Nodal y que, hasta ahora, ha mantenido la calma para no caer en provocaciones. Sin embargo, su expresión denotaba cansancio.

“La verdad que no quiero caer, sinceramente, en la... Ustedes saben que yo tengo toda la historia esta guardada y he hecho mucho esfuerzo por mantener la calma y por conciliar. Dios sabe y lo sabe el mundo. He tratado de que todo esto salga de la mejor manera posible y no me gustaría caer en el recurso de usar todas las verdades que yo tengo para defenderme de algo que siento que no es justo tener que estarme defendiendo”, reveló la cantante de “Con Otra”.