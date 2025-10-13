Cazzu revela que Christian Nodal pidió ver a su hija: ‘Las cosas pueden cambiar’ | VIDEO

Cazzu llegó a México este lunes para su serie de presentaciones en el país en su gira Latinaje. Sin embargo, al ser abordada por los medios de comunicación, la cantante habló sobre su ex pareja, Christian Nodal.

Cazzu revela que Nodal podría ver a Inti

Ahora, en une encuentro con los medios de comunicación, Cazzu aseguró que “no le pone feliz” saber que atacan a personas en su nombre. Además, contó que el abogado de Christian Nodal se puso en contacto con ella para pedirle que él vea a Inti, cosa a la que accedió con naturalidad. “De ahí a que suceda, veremos”, añadió escéptica.

Nodal y Cazzu revelan la cara de su hija Inti y afirman que es déntica a él (FOTO) ı Foto: larazondemexico

“Las cosas pueden cambiar, ¿sabes?, siempre que haya predisposición, las cosas siempre pueden cambiar y mejorar”, expresó. Posteriormente, explicó que no trata de mostrarle a su hija que tiene papá. pues comprende que esa es labor del cantante de regional mexicano.

Cazzu habla de la entrevista de Nodal con Adela Micha

Durante un encuentro con los medios, la Nena Trampa negó la posibilidad de hacer una entrevista en la que hable de su relación con ‘El Forajido’ y criticó la que él realizó con Adela Micha:

“Cuando uno tiene una relación se comparten tantas cosas que a mi creo que es lo que más me dolió. Compartí tanta intimidad con alguien y contarla tan rara, tergiversada, partida. Crea confusión en la gente”, señaló al decir que prefiere “guardar lo mejor” por el cariño que le tuvo.

En ese sentido, menciona: “La gente se ha molestado tanto que creo que hay una necesidad de tratar de buscar explicaciones y no las hay. Cuando uno se enamora de alguien hace cosas y bueno, ya está”, indicó.

Sobre la confusión de si ella estaba enterada de que Nodal comenzaría a salir con Ángela al poco tiempo de terminar, ella replicó: “Él me avisó que estaba con alguien exactamente un día antes de que salieran las fotos”, precisó.

¿Cuándo se enteró que había un romance con Ángela Aguilar? Cazzu reacciona a las declaraciones de Christian Nodal en una entrevista con Adela Micha.



“Tampoco me importa, si alguien hubiese sido infiel conmigo, no iba a ser la primera vez. Siento que no es tan dramático en ese sentido. Creo en la lealtad y estaría re bueno que alguien no te haga eso, pero en líneas generales, somos una ventana de muchas realidades, seguiremos adelante, yo estoy bien”, aseguró.

La cantante de ‘Qué Disparen’ indicó que tampoco sabe con certeza si la infidelidad pudo o no haber ocurrido durante su embarazo y que en realidad no es algo que le importa, pues se encuentra centrada en su carrera.

Fue hace unos meses que Christian Nodal salió a dar su versión de su relación con Cazzu y su romance con Ángela Aguilar en una entrevista con Adela Micha, donde dio las fechas de ruptura y de inicio de su noviazgo con la nieta de Flor Silvestre. Entre sus declaraciones, el artista aseguró que la madre de su hija Inti estaba completamente enterada de su nueva relación.