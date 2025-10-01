Christian Nodal dice que ‘la ansiedad es un privilegio’ y desata críticas | VIDEO

Christian Nodal sigue dando de qué hablar, ahora por polémicas declaraciones en torno a la salud mental, pues el famoso aseguró que lleva un par de años tomando terapia de psicoanálisis y aseguró que ”la ansiedad es un privilegio”.
De este modo, Christian Nodal no detiene sus comentarios que dejan mucho que pensar, como ha sucedido en esta ocasión por quienes consideran que las declaraciones del cantante son ofensivas para muchas personas.
Christian Nodal habla de la ansiedad
Fue en una entrevista para Caracol TV que el cantante comenzó a hablar de su proceso en terapia: “Llevo más de 2 años tomando terapia, psicoanálisis, y me ha ayudado un montón, en verdad. Me ha ayudado mucho... canalizar y entender muchas cosas”, comenzó.
Sin embargo, lo más sorprendente llegó cuando habló sobre el trastorno de ansiedad, que se calcula según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 4.4% de la población mundial padece, siendo uno de los trastornos mentales más comunes en el mundo.
“La ansiedad es un privilegio, yo me acuerdo que antes tenía todos los problemas del mundo, pero me enfocaba en chambear, ¿Cuál depresión, cuál... ? Nada, ¿me entiendes? Era trabajar”, sentenció.
De este modo, el cantante indicó que cuando se tiene la mente ocupada en el trabajo u otras cosas, no hay espacio para sobre pensar en otros aspectos de la vida. A pesar de ello, el artista admitió que “le da ansiedad la vida”.
El público en redes sociales no tardó en reaccionar a las sorprendentes declaraciones de Nodal, al criticar al intérprete de ‘Cazzualidades’ por hablar a la ligera de un tema tan complejo como lo es la salud mental.
En ese sentido, el público asegura que su percepción de un trastorno como la ansiedad implica que no ha aprendido demasiado en su terapia, además de señalar que los síntomas de la misma no podrían ser considerados “un privilegio”.
Te dejamos algunos de los comentarios sobre lo que dijo Christian Nodal de sus dos años de terapia y la salud mental:
- "Que llame a la ansiedad privilegio demuestra que, o no va a terapia o no está aprendiendo nada“.
- “El psicoanálisis NO es terapia“.
- “¿Y la de asumir rol de padre no te la enseñan en terapia?"
- “Me siento ofendida siendo paciente de ansiedad de pánico“.