Belinda reacciona a las declaraciones de Lupillo Rivera sobre querer formar una familia con él | VIDEO

Belinda reaccionó tajantemente a las recientes revelaciones que Lupillo Rivera compartió en su libro biográfico, donde aseguró que la cantante y él habían tenido un romance y que él incluso la consideraba como uno de los grandes amores de su vida.

Belinda reacciona a lo dicho por Lupillo Rivera

Fue en un reciente encuentro con la prensa que Belinda fue cuestionada sobre lo que dijo Lupillo Rivera de ella. Particularmente, que él aseguró que la joven quería tener hijos con él, ante lo que ella expresó:

#LoVisteEnVentaneando: Belinda rompe el silencio sobre el libro de Lupillo Rivera en que revela detalles de su romance. 📕 💬 🗣️#Ventaneando por #AztecaUNO 📺 pic.twitter.com/i2wV1SYcxR — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 1, 2025

“Estoy muy acostumbrada a que siempre usen mi nombre para decir todo tipo de cosas, no tengo nada que hablar al respecto”, expresó manteniendo su rostro oculto por la sudadera y gafas oscuras que llevaba en su salida del Aeropuerto de la CDMX.

En otro momento, ella comenzó a reírse por las declaraciones de Rivera y particularmente, por lo de que según, ella quería formar una familia con él. “Ay no, qué bárbaro” dijo entre risas.

Ante la insistencia, donde incluían una supuesta infidelidad de su parte al cantante, ella expresó “no hablo de personas irrelevantes, gracias”. El momento dejó ver que la artista ya estaba un poco incómoda con los cuestionamientos al respecto de su relación con ‘El Toro del Corrido’.

Belinda y Lupillo Rivera ı Foto: larazondemexico

De este modo, la famosa dejó claro su desinterés por el famoso. También aprovechó para revelar que tendrá que ser sometida a una operación tras lastimarse la rodilla a mediados de septiembre, a pesar de encontrarse en medio de varios compromisos laborales y tras haber viajado a las Fashion Week de Milán y París.

¿Qué dijo Lupillo Rivera de Belinda?

Fue en el libro autobiográfico del famoso llamado ‘Tragos Amargos’ que Lupillo habla de su noviazgo con Belinda y reveló que supuestamente, pensaron en formar una familia juntos.

“‘La idea partió de ella, Belinda estaba de acuerdo, yo iba a darle la oportunidad a mi semilla que tenía congelada’; el tener gemelas les daba ilusión”, es un extracto del texto. Sin embargo, aseguran que la relación terminó por unas fotos donde la joven iba de la mano con otro hombre en un avión camino a Miami.

Se dice que ambos estuvieron entre siete y pcho meses juntos, en una relación que habría iniciado en 2019. Lupillo asegura que la etapa fue muy significativa, pero breve.

Cabe mencionar que Belinda nunca ha confirmado siquiera haber tenido un romance con Lupillo Rivera, con quien compartió escenario en La Voz México por un par de años, mismo programa donde conoció a su ex pareja, Christian Nodal.