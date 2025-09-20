Lupillo Rivera asegura que Belinda quería tener hijos con él y lo llaman ‘alucín’

El cantante de regional mexicano Lupillo Rivera compartió recientemente detalles sobre su controversial relación con la actriz Belinda. El famoso de 53 años aseguró que durante su noviazgo contemplaron la posibilidad de formar una familia y también reveló las causas que lo llevaron a terminar con la figura del pop.

Lupillo Rivera asegura que Belinda quería tener hijos con él

Durante la promoción de su libro autobiográfico Tragos Amargos, el intérprete de “Sufriendo A Solas”, asistió a un programa de radio llamado La Buena Vibra para dar una entrevista.

Lupillo Rivera fue cuestionado sobre un pasaje de su autobiografía donde afirma que Belinda quería tener hijos con él.

“‘La idea partió de ella, Belinda estaba de acuerdo, yo iba a darle la oportunidad a mi semilla que tenía congelada’; el tener gemelas les daba ilusión”, leyó el conductor.

Sin embargo, en el texto Lupillo afirma que sus planes se cancelaron cuando “en el programa Despierta América salió la foto de Belinda junto a un hombre, a bordo de un avión camino a Miami. Ambos iban de la mano, entrelazados y esto terminó con el romance que habíamos tenido”, continuó el comunicador mientras el cantante se reía.

El cantante afirmó que terminó la relación sin oponerse: “Para mí se terminó inmediatamente, de un momento a otro. Yo dije: ‘Ok, no hay problema, échale ganas y Dios te bendiga’, y así…”.

En redes sociales se especula que este misterioso hombre pudo ser el cantante Christian Nodal, con quien Belinda tuvo un romance y luego se comprometió, pero terminaron en febrero de 2022.

Llaman ‘alucín’ a Lupillo Rivera tras declarar que Belinda quería tener gemelas con él

Tras las declaraciones de Lupillo Rivera, en redes sociales usuarios comentaron que el cantante estaba inventando que Belinda quisiera tener hijos con él.

Algunos comentarios fueron:

“Como si Lupinocho hiciera hijos bonitos como para que Belinda quisiera hijos de el”

“Pero se despertó Lupillo y se dio cuenta que era todo un sueño”

“Puras mentiras de Lupillo, si Belinda no quiso tener hijos de Nodal, iba a querer de Lupillo”

“Siempre anda alucinando este señor”

“Y las gemelitas de seguro se iban a llamar Mariana y Silvana”

Sin embargo, otros internautas expresaron su apoyo a Lupillo, pues afirman que Belinda es una mujer interesada: