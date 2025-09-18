Belinda se lastima la rodilla y le sacan líquido; ¿no participará en la obra Mentiras?

La actriz y cantante Belinda encendió alarmas tras revelar que sufrió una lesión en la rodilla. Los fans se preocupan por el estado de salud de la cantante de “Cactus” y se preguntan si su participación en Mentiras All Stars, junto a Mariana Treviño, sigue en pie o se cancelará.

Belinda se lastima la rodilla y le sacan líquido

La famosa actriz Belinda compartió a través de su cuenta oficial de Instagram una historia donde aparece una jeringa que contiene un líquido rojo y espeso que los médicos extrajeron de su rodilla lastimada. Este drenaje se realiza con el objetivo de tratar la lesión y mejorar la recuperación de los pacientes.

La intérprete expresó su tristeza y frustración por su estado de salud, pues, al parecer, tiene muchos compromisos laborales. “Me sacaron todo este líquido de la rodilla. No sé cómo lograré todo lo que tengo que hacer en tan poco tiempo. Estoy muy estresada”, escribió la cantante de “Heterocromía”. Sin embargo, unas horas después borró la fotografía.

TE RECOMENDAMOS: Entérate Filtran VIDEO de la exnovia de El Costeño robando en la casa del comediante

Belinda comparte que le sacaron líquido de la rodilla ı Foto: IG @belindapop

¿Belinda no participará en la obra Mentiras?

La cantante también compartió un mensaje a los fans que estaban preocupados y se preguntaban si Belinda participará en la obra Mentiras All Stars, como se anunció a inicios de agosto de este año. La también actriz y modelo aseguró que sí será parte del musical.

“Para todos los que preguntan si estaré en las funciones de Mentiras, la respuesta es ¡siiii claro! Ese es un compromiso súper importante y estaré bien para dar lo mejor de mí”, expresó.

Y aprovechó el momento para agradecer el cariño de sus seguidores y aclaró que detrás de su vida glamurosa hay mucho esfuerzo y sacrificio: “Solo quería compartirles que a veces no todo es tan fácil como parece. Hay mucho esfuerzo y sacrificio, pero estaré bien para dar las mejores funciones y dar mi 10 en ese y todos los proyectos que tengo en estos meses”.

Belinda además publicó una fotografía donde se ve su rodilla izquierda envuelta en una rodillera. Escribió “Menisco roto”, junto a varios emojis llorando.

Mensaje de Belinda ı Foto: Captura de pantalla IG @belindapop

Funciones de Mentiras All Stars con Belinda y Mariana Treviño