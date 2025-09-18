Belinda se lastima la rodilla y le sacan líquido; ¿no participará en la obra Mentiras?

La actriz y cantante Belinda encendió alarmas tras revelar que sufrió una lesión en la rodilla. Los fans se preocupan por el estado de salud de la cantante de “Cactus” y se preguntan si su participación en Mentiras All Stars, junto a Mariana Treviño, sigue en pie o se cancelará.
Belinda se lastima la rodilla y le sacan líquido
La famosa actriz Belinda compartió a través de su cuenta oficial de Instagram una historia donde aparece una jeringa que contiene un líquido rojo y espeso que los médicos extrajeron de su rodilla lastimada. Este drenaje se realiza con el objetivo de tratar la lesión y mejorar la recuperación de los pacientes.
La intérprete expresó su tristeza y frustración por su estado de salud, pues, al parecer, tiene muchos compromisos laborales. “Me sacaron todo este líquido de la rodilla. No sé cómo lograré todo lo que tengo que hacer en tan poco tiempo. Estoy muy estresada”, escribió la cantante de “Heterocromía”. Sin embargo, unas horas después borró la fotografía.
¿Belinda no participará en la obra Mentiras?
La cantante también compartió un mensaje a los fans que estaban preocupados y se preguntaban si Belinda participará en la obra Mentiras All Stars, como se anunció a inicios de agosto de este año. La también actriz y modelo aseguró que sí será parte del musical.
“Para todos los que preguntan si estaré en las funciones de Mentiras, la respuesta es ¡siiii claro! Ese es un compromiso súper importante y estaré bien para dar lo mejor de mí”, expresó.
Y aprovechó el momento para agradecer el cariño de sus seguidores y aclaró que detrás de su vida glamurosa hay mucho esfuerzo y sacrificio: “Solo quería compartirles que a veces no todo es tan fácil como parece. Hay mucho esfuerzo y sacrificio, pero estaré bien para dar las mejores funciones y dar mi 10 en ese y todos los proyectos que tengo en estos meses”.
Belinda además publicó una fotografía donde se ve su rodilla izquierda envuelta en una rodillera. Escribió “Menisco roto”, junto a varios emojis llorando.
Funciones de Mentiras All Stars con Belinda y Mariana Treviño
Mariana Treviño y Belinda compartirán por primera vez el escenario en una edición especial de Mentiras All Stars, una celebración musical que promete convertirse en un hito del teatro mexicano. Las funciones están programadas para los días 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de octubre de 2025 en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México.