¿De qué murió Alex Ligertwood? Exvocalista de Santana

La industria musical ha perdido a un grande, tras darse a conocer la muerte de Alex Ligertwood, quien fue el vocalista principal de la banda Santana por más de una década. El músico falleció el pasado 30 de abril a los 79 años de edad.

La noticia fue confirmada por su hija Merci y por su esposa, Shawn Brogan, quienes dieron el último adiós a Alex Ligertwood con un emotivo mensaje a través de su cuenta de Facebook.

It is with an incredibly heavy heart that I must share the news that my dear friend and fellow traveller on The Oblivion Express, Alex Ligertwood, has passed away.

The big band in the sky just got infinitely better with Alex’s arrival. pic.twitter.com/FQ0p9lri79 — Brian Auger (@brianaugerb3) May 2, 2026

“Alex falleció en paz mientras dormía, con su perrito Bobo a su lado, ayer. Alex era muy querido. Si lo conocías, lo querías. Conmovió a muchos con su extraordinaria voz. Era pura pasión. Lo que más le gustaba en la vida era hacer música, cantar y compartir su don con nosotros (...) Siempre te amaré, mi querido Alex. Descansa en paz. Vuela alto y canta con los ángeles, mi amor. Por favor, recen por mí y su familia: Lynn y Stewart Locke, Alex, Jenny, Kali, Merci y Marilo”, se lee en el mensaje.

¿De qué murió Alex Ligertwood?

No se ha revelado la causa de muerte del músico, pero el mensaje de su esposa abre la posibilidad de que algo haya mermado su salud física. En un video difundido por Star Buzz, se habla de la resiliencia que encontró Alex en la última etapa en la que habló de la importancia de tener cuidados de salud.

Sin embargo, nunca hubo algún anuncio público respecto a si estaba recibiendo tratamiento por alguna complicación médica.

¿Quién era Alex Ligertwood?

Alexander John Ligertwood nació el 18 de diciembre de 1946. Fue un cantante, guitarrista y baterista nacido en Glasgow.

“Cada canción debería tener su propia esencia. Al igual que se pueden cambiar los tonos de una guitarra, yo puedo cambiar el tono de mi voz y cantar la canción como debe ser. Me apasiona eso y usar mi voz al máximo”, dijo.

RIP Alex Ligertwood, Scottish Musician

Santana, The Senate, The Jeff Beck Group, Average White Band, Go Ahead, World Classic Rockers

"You Know That I Love You"

"Winning"

"Hold On"#InMemoriam #RIP pic.twitter.com/bZ4juvXfuj — LegacyTributes (@InMemoriamX) May 4, 2026

Ligertwood empezó a tocar la guitarra durante el auge del skiffle en la década de 1950, tras cantar en coros escolares y tocar en la banda de gaitas de la Brigada de Jóvenes.

Se unió a un grupo de skiffle llamado The Meridians y también tocó con The Kwintones antes de incorporarse a The Senate, una banda de soul de siete integrantes.

Ligertwood es conocido principalmente por ser el vocalista principal de Santana, con cinco etapas diferentes entre 1979 y 1994, incluyendo el US Festival en 1982 y Live Aid en 1985. Se le atribuye la voz principal en canciones de Santana como “All I Ever Wanted”, “You Know That I Love You”, “Winning” y “Hold On”. También es coautor de canciones de Santana como “Brightest Star”, “E Papa Re”, “Make Somebody Happy”, “Somewhere in Heaven” y “The Nile”.