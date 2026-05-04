¿Dónde está el bazar para comprar merch de BTS en la CDMX?

¿Dónde está el bazar para comprar merch de BTS?

A solo un par de días de la llegada de BTS a México, hay un nuevo bazar contra la piratería que es ideal para las ARMY que quieren conseguir la merch ideal que lucir en el regreso de la banda coreana a tierras aztecas.

Fue en marzo del 2017 cuando BTS se presentó en México por última vez y ahora con el Arirang World Tour, la banda promete hacer una serie de conciertos históricos en CDMX.

¿Dónde comprar merch de BTS en CDMX?

Este 2 y 3 de mayo, fuera del Metro Santa Anita línea 8 (sobre Coyuya, salida al deportivo) estuvo disponible un bazar con merch de la banda bajo un horario de 11:00 a 19:00 horas.

En el lugar se vendían bolsas tote bag de pana, gorras y paliacates bordados, peluches de tu bias favorito, chamarras de gamuza con la estética del nuevo álbum de la banda, bolsas para ir al mercado, fundas para tu army bomb, stickers, diademas de tu bias preferido, llaveros, camisetas y mucho más.

Pero esa no es la única locación donde se puede adquirir merch oficial de la banda asiática. También hay una pop-up store en CDMX con diseños especiales.

A este lugar, podrás asistir este 8, 9, 10 y 11 de mayo en Colima 194, Roma Norte. El horario para poder ingresar será desde las 10:00 hasta las 20:00 horas. Es importante que seas puntual para ingresar a tiempo.

El registro para acceder a este lugar inició el 1 de mayo a las 17:00 horas y finaliza el próximo 11 de mayo a las 20:00 horas. Para realizar tu registro de forma correcta, debes seguir los siguientes pasos: