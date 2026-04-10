Sortean lluvia en arranque de gira de BTS en Seúl

DECENAS de miles de fans de BTS abarrotaron un estadio cerca de Seúl, en Corea del Sur, ayer, para ver el inicio de la esperada gira mundial del grupo de K-pop.

En su vuelta a los escenarios, tras una pausa de casi cuatro años, RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook interpretarán un repertorio que incluye tanto canciones de su catálogo como de su quinto álbum ARIRANG, que recientemente lanzaron y el primero desde que los integrantes completan el servicio militar obligatorio.

Pese a la lluvia torrencial, los fans del grupo, entre ellos algunos procedentes de Rusia, Estados Unidos y Brasil, llenaron un estadio con capacidad para más de 40 mil asistentes para el espectáculo, que marca la primera gira de BTS desde Permission to Dance on Stage de 2021-22.

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Más de cien fans se quedaron fuera del estadio para escuchar a la banda tocar.

El Tip: La gira de la banda se dirige después a Tokio, para luego recorrer Norteamérica, Europa, Sudamérica y Asia. México, en mayo.

Kim Eunhee, una fan surcoreana que acudió con su hija de 30 años, contó que la esperanza de asistir a un concierto en vivo de BTS la ayudó a sobrellevar su lucha contra el cáncer.

“Incluso durante mis momentos más difíciles el año pasado, mientras lo combatía, esto era lo único que seguía esperando”, dijo Eunhee.

Los conciertos en Corea del Sur, que se extenderán hasta el 12 de abril, dan inicio a una gira global con decenas de presentaciones en Estados Unidos, Europa y Asia, que, según analistas, podrían generar cientos de millones de dólares.

El concierto llega menos de un mes después de que BTS celebrara su regreso con un concierto gratuito en la plaza Gwanghwamun de Seúl.

“ARIRANG”, titulado así por una canción folclórica de siglos de antigüedad considerada un himno no oficial en toda la península coreana, debutó en el número 1 del Billboard 200.

BTS, siglas de Bangtan Sonyeondan, o “Boy Scouts a Prueba de Bala” en coreano, debutó en 2013 con el EP de fuerte influencia hip hop 2 Cool 4 Skool, y publicó tres proyectos de larga duración antes de ganar verdadero impulso con Wings.

Su salto global llegó cuando DNA ingresó a la lista Hot 100 de Billboard, lo que convirtió a BTS en la primera boy band coreana en lograrlo.