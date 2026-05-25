Iñárritu comparte material inédito de Amores Perros

Acompañado por la novelista cubana Wendy Guerra, Fernando Llanos (storyboard y making of), Carlos Hidalgo (primer asistente de dirección) y un público entusiasta formado en su gran mayoría por jóvenes, Alejandro González Iñárritu presentó el libro de Amores perros (Océano, 2025) en la Cineteca Chapultepec el pasado sábado en una conferencia que se sintió muy especial, durante la cual el orgulloso ganador del Oscar compartió recuerdos y diversos detalles acerca de la construcción de su ópera prima, considerada ahora como una obra de culto del cine mundial.

La celebración por los 25 años de la película Amores Perros continúa con el reciente lanzamiento del libro en su versión en español, originalmente publicado por la editorial MACK. El compendio puede resultar en una experiencia parecida a llevarte a tu casa lo que viste en pantalla y que nació desde el amplio archivo que se tenía de la época en la que se filmó la histórica cinta.

El Dato: La publicación también refleja lo meticuloso que es Iñárritu como director. Hay bitácoras de trabajo en las que se describe lo que pedía en cada escena.

Iñárritu explicó que “se documentó lo que sucedió durante el rodaje y también había muchas fotos fijas que quedaron relegadas, nunca se hizo nada con este material y hace unos años en unas bodegas en Los Ángeles y México descubrí que tenía cajas con una gran cantidad de fotos que, si bien no eran estéticamente cuidadas, sí había una documentación de momentos muy hermosos que se notaban sinceros y ahí empezó mi curiosidad de hacer algo con todo eso que nadie había visto”.

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“En esas cajas había pósters que nunca se dieron, artículos que salieron y otras cosas con cierto olor que tiene la melancolía de todos esos momentos que quedan siempre encerrados y todo lo que despiertan. Decidí comenzar con un ejercicio de saber cómo poder montar todo eso que tenía y compartirlo con quienes quieren la película; también significaba la oportunidad de compartir quién era yo en esa época. Con este libro traté de compartir las anécdotas y los recuerdos que hay detrás de esta película; creo que ofrece la oportunidad de saber un poco cuál fue el proceso detrás de los que la hicimos y éste fue un objetivo muy bonito porque fue darle un orden a una memoria que siempre aparecía como una nube y el ordenarla fue un ejercicio muy hermoso”, agregó.

11 premios Ariel y una nominación al Oscar a Película Extranjera

Además de storyboards, anécdotas detrás de cámaras, fotografías inéditas, publicaciones en medios de comunicación de todo el mundo y fragmentos del guion, el libro incluye colaboraciones de los directores Denis Villeneuve y Walter Salles, y el escritor mexicano Jorge Volpi, sobre quienes Iñárritu mencionó que “tienen un entendimiento profundo de la película y para mí era importante compartir mi entusiasmo en este libro con gente que admiro profundamente y son amigos, compartimos una visión y significaba mucho para mí que entendieran el contexto de la película y la vieran desde ese ángulo de lo que significa”.

375 boletos se repartieron para ingresar a la presentación

Mucha gente se dio cita a la conferencia en la que Alejandro González Iñárritu presentó el libro y, aunque esto es algo a lo que ya está acostumbrado, cerró su charla confesando: “Me costó un año o dos darme cuenta de lo que significó Amores perros; me tardé mucho tiempo en darme cuenta de que había tenido una repercusión, nunca lo vi en ese momento”.