Documental desnuda la guerra detrás de Cruz Azul

La historia de Cruz Azul dejará de contarse únicamente desde la cancha, ya que a partir de hoy llega a salas de todo el país Azul Oscuro, Azul Celeste, documental dirigido por Carlos Carrera y Carlos Bátiz, que se adentra en una de las etapas más turbulentas de la cooperativa cementera y del club celeste, en una producción que mezcla investigación, testimonios y una narrativa cercana al true crime corporativo mexicano.

Luego de presentarse en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara 2026, el filme llega a la cartelera mexicana para contar una historia que, de acuerdo con sus realizadores, va más allá del ámbito futbolístico.

El Dato: La película la terminaron hace apenas un mes y cuenta con la participación de más de 150 cooperativistas entrevistados, lo cual nutre la historia de la cooperativa.

“Rebasa el futbol. Es un ejemplo o un reflejo de lo que puede ser la sociedad”, aseguró a La Razón Carlos Bátiz, al hablar de un proyecto que comenzó por accidente y terminó convirtiéndose en un retrato sobre poder, corrupción y resistencia.

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“Soy fan de Cruz Azul y tuve la fortuna de que un amigo mío trabajaba con la gente de Cruz Azul y un día me los presentó. Cuando me platicaron todo lo que había pasado, dije: ‘Esta historia no es para contarse en un café, esto es para hacer una película’”, recordó.

La cinta reconstruye décadas de conflictos internos dentro de la cooperativa, incluyendo la disputa encabezada por la familia Álvarez, acusaciones de corrupción, procesos judiciales y la lucha de los socios cooperativistas por recuperar el control de la institución.

EL DOCUMENTAL también incluye fotos históricas de la cooperativa. ı Foto: Especial

Para Bátiz, una de las mayores sorpresas durante la investigación fue descubrir “el grado de obsesión” que existía por apropiarse de la empresa.

“Es increíble lo que inventaron, hicieron y crearon para despojar a los socios de la cooperativa. La quisieron vender y robar, hostigaron a empleados, metieron socios a la cárcel, todo con el afán de quedarse con la compañía como si fuera una herencia”, relató.

El documental comenzó a desarrollarse a finales de 2020, en plena pandemia, lo que hizo más lento el proceso. Además, el equipo creativo decidió detener temporalmente el proyecto hasta encontrar un desenlace suficientemente contundente para la historia.

“Cuando empezamos no teníamos un final. Habían girado órdenes de aprehensión, pero no había detenidos ni recuperación de plantas. Sentíamos que todavía faltaba algo. Y de repente el último año sucedió todo: detienen a uno, al otro, recuperan plantas y dijimos ‘es el momento’”, explicó.

PLANTA DE CRUZ AZUL en el estado de Hidalgo. Aparece en la cinta ı Foto: Especial

Desde muy temprano comprendieron que el verdadero protagonista no era una sola figura, sino toda la comunidad que integra la cooperativa. “Decidimos que había que presentar la historia como cooperativa, no como un personaje. Todos tenían distintos puntos de vista, pero la historia era la misma: sufrimos esto, vivimos aquello, peleamos por esto. Todas las voces llevaban al mismo lugar”, comentó.

La colaboración con el reconocido director Carlos Carrera —responsable de filmes emblemáticos como El crimen del padre Amaro— resultó fundamental para darle forma al proyecto.

“Carlos es uno de los grandes directores que hay en México. Tenemos relación desde hace más de 20 años y éste fue el proyecto donde decidimos trabajar juntos de lleno”, dijo Bátiz.

El documental también reflexiona sobre el país y sus estructuras de poder. Para Bátiz, lo ocurrido en Cruz Azul funciona como un espejo de México. “Si lo analizamos bien, es el reflejo de lo que ha sido México en los últimos 70 u 80 años”, concluyó.

La producción llega exclusivamente a salas Cinemex de toda la República.