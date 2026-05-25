El Buki llena de romanticismo el Estadio GNP

El cantante y compositor, el sábado pasado durante su concierto en la Ciudad de México

UNA NOCHE llena de romanticismo, nostalgia y gratitud fue la que ofreció Marco Antonio Solís, durante su concierto en el Estadio GNP Seguros el Sábado pasado. Un espectáculo cargado de emociones y recuerdos junto a miles de seguidores.

El Buki apareció poco después de las 21:30 horas para arrancar la velada con “No puedo olvidarla” y “Mi mayor sacrificio”, desatando de inmediato la euforia entre los asistentes.

Con una mezcla de baladas, cumbias y temas románticos, el artista mantuvo encendido el ánimo de un estadio abarrotado, donde las parejas bailaban abrazadas y miles de voces se unían para cantar cada estrofa.

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Canciones como “Tu cárcel”, “Y ahora te vas” y “Falso amor” despertaron la nostalgia de quienes recuerdan su etapa con Los Bukis. El público reaccionó con especial emoción a “Si te pudiera mentir”, “A dónde vamos a parar”, “Mi eterno amor secreto”, “Acepto mi derrota” y “Antes de que te vayas”, algunas de las canciones más coreadas de la noche. Uno de los momentos más emotivos llegó con “Si no te hubieras ido”, dedicada a quienes ya no están y cantada con profundo sentimiento por todo el estadio.

La emoción alcanzó otro nivel con “Invéntame”, tema durante el cual el intérprete hizo una pausa para escuchar al público cantar a todo pulmón. Al terminar, los gritos de “¡otra, otra!” retumbaron en el recinto.

El cierre llegó con un ambiente festivo y lleno de baile cuando El Buki regresó al escenario usando una playera verde de la Selección Mexicana para interpretar “Más que tu amigo”.