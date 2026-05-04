Exatlón México: ¿Quién gana la Super Villa 360 de hoy 4 de mayo 2026?

Los atletas de Exatlón México viven las últimas semanas del programa y van a salir a pelear por la Super Villa, una casa de lujo en la que van a tener el mejor descanso, incluso más cómoda y equipada que la tradicional Villa 360.

Los atletas saben que están en la recta final y quieren conseguir el mejor lugar para descansar antes de que llegue la gran final del reality show deportivo más importante de México.

¿Quién gana la Super Villa de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, la Super Villa de hoy de Exatlón México la ganaría el equipo rojo, pues en el avance de hoy se reveló una imagen de cinco platos con hamburguesas, por lo que los seguidores del programa señalaron que esta imagen da el spoiler de que los rojos ganan, ya que ellos son cinco en la escuadra.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita completo el episodio de hoy para conocer al verdadero ganador de esta noche.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los rojos saben que tienen que mantener el paso firme, pues ya son las últimas dos semanas de competencia y las eliminaciones se van a ir haciendo a lo largo de estas semanas para quedarse solamente 4 finalistas: dos hombres y dos mujeres, quiénes se disputarán el título y el gran premio millonario.

El Mono Osuna habla con las mujeres que quedan de su equipo para alentarlas a seguir con buena actitud y compromiso, ya que les dijo que Katia, del equipo azul, no es mejor que ella, en referencia a que en las rojas hay puras leyendas y en los azules la única leyenda es Evelyn y pues Katia no tiene la misma experiencia que ellas.

Los rojos y azules quieren la Super Villa, pues ahora será una casa de lujo, por lo que todos quieren estar ahí, sin embargo, el equipo que pierda se va a ir a descansar a la Villa 360 tradicional.