¿Belinda y Cazzu van a cantar juntas? Esto se sabe sobre su esperada colaboración

Belinda y Cazzu son dos de las artistas latinas más exitosas en la actualidad y aunque en el pasado se pensó que una colaboración entre ambas sería imposible, tal parece que el proyecto poco a poco comienza a tomar forma.

Y es que ambas celebridades de la música son ex novias de Christian Nodal. Por su parte, Belinda salió con él y estuvo comprometida, mientras Cazzu fue su novia y tuvo una hija con él antes de que el famoso se casara con Ángela Aguilar, a días de haber terminado.

Fue la interprete de ‘Mucha Data’ quien señaló en el pasado que no tenía intenciones de colaborar con la famosa mexicana para dejar su música fuera de chismes, al aclarar que para juntarse en una canción, tendrían que coincidir musicalmente y no solo generar polémica.

¿Cazzu y Belinda van a colaborar?

Habría sido una fuente cercana quien reveló a la revisa People en español que Belinda se encontraba entusiasmado por poder trabajar con la trapera argentina, al asegurar que de esta forma podría seguir explorando diferentes estilos musicales.

“La disquera de Belinda dijo que la artista estaría feliz de colaborar musicalmente con Cazzu”, declaró la fuente a la revista y agregó: “De hecho, se encuentran buscando canciones”. Con esto, dejó ver que la colaboración ya está en marcha, aunque en una etapa temprana.

En ese sentido, la fuente aclaró que la también actriz no quiere colaborar por la polémica, pues se encuentra enfocada en su desarrollo profesional y en seguir consolidando su carrera musical: “Belinda piensa que Cazzu es una mujer con estilo”, añadió.

Ambas artistas han mostrado un respeto mutuo y la propia Cazzu confirmó que se conocerían en persona durante su visita a México en agosto. Al parecer, el encuentro rindió frutos.

“Yo la voy a conocer, voy a tener la suerte de conversar con ella. Ella es un ícono, del pop y de la música que va a pasar a la historia, ya lo saben”, declaró la cantante argentina.

Por su parte, Belinda ha hablado maravillas de Cazzu: “Me encanta que haya vendido sus auditorios nacionales y qué padre. Me siento muy feliz que en México la reciban con tanto amor porque se lo merece”, dijo.

Por ahora, solo queda esperar si se logra solidificar el proyecto entre las dos artistas. Ya sea un tema de amor, desamor, amistad o cualquier otro asunto, la canción promete ser un éxito entre el público a nivel internacional.