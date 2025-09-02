Cazzu acusa a Christian Nodal de no darle permiso para viajar con su hija: ‘Tenemos el control’ | VIDEO

Cazzu reveló que Christian Nodal no la deja viajar con su hija Inti en una reciente entrevista del podcast Se Regalan Dudas, donde habló sobre su libro Perreo y sus experiencias de vida que la han llevado a convertirse en feminista.

Si bien Cazzu cuenta con gran éxito y fama desde antes de su ruptura con Christian Nodal, en los últimos veces ambos artistas han dejado ver que la relación que han tenido que mantener por su hija Inti no es del todo cordial, pues ahora buscan llegar a acuerdos a través de abogados.

El propio cantante de regional mexicano contó en su reciente entrevista con Adela Micha que ya casi no hablaba con la mamá de su primogénita de manera directa, sino que se comunicaban a través de sus abogados, dejando ver la ruptura completa del vínculo que tenían.

Cazzu asegura que Nodal no deja que su hija viaje con ella

Fue casi al final del podcast Se Regalan Dudas que la cantante mencionó cómo a pesar del éxito que vive en la actualidad, sigue enfrentando situaciones complicadas en su día a día que la superan. En ese sentido, exhibió a Nodal por no dejar que Inti viaje con ella, a pesar de que se acerca la gira de la cantante por Latinoamérica.

“Soy mamá soltera”, recordó antes de contar una experiencia que tuvo con su abogada y el abogado y representante de su ex durante una mediación. “Necesito un permiso de viaje para llevarme a mi hija conmigo y eso es sabido, trabajo de lo mismo que él y necesito viajar”, comenzó.

“Ha pasado más de un año y ese permiso no lo tengo. Parecía entender que era una necesidad básica”, dijo y agregó que su abogada propuso que el permiso llegara hasta los cinco años de la pequeña, si es que ellos lo preferían así.

"Ese hombre me miro a los ojos y sin decirme nada me dijo tenemos el put* control sobre vos y tu hija" - Cazzu cuenta el horrible momento que le toco vivir en una mediación con el abogado de Christian Nodal.



"Fue uno de los peores momentos de mi vida" pic.twitter.com/Ill9EOAL1k — Belü | 𝖑𝖆𝖙𝖎𝖓𝖆𝖏𝖊 (@whoisbeluu) September 2, 2025

Fue entonces que el abogado del cantante le soltó “no se preocupen. Mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas, ese permiso lo puede revocar”.

“Yo dije contra esto no, no me da el corazón [...] Ese hombre me miro a los ojos y sin decirme nada me dijo tenemos el put* control sobre vos y tu hija”, sentenció, “fue uno de los peores momentos de mi vida. Salí sin poder respirar de ahí adentro”, contó.

Fue entonces que decidió acudir con un juez para pedir un permiso extraordinario, donde tuvo que presentar pruebas y elementos para confirmar que ‘no se la iba a robar’ algo parecido. Esto como un privilegio que tiene frente a otras mujeres que sufren violencia de sus ex parejas.

A pesar de ello, explica que al enfrentarse en migración y ser cuestionada sobre porqué el papá de la niña no quiere que viaje, ella se convierte “en una criminal” a los ojos de algunos.

¿Por qué Nodal no quiere que su hija viaje con Cazzu?

Si bien el intérprete de ‘Cazzualidades’ no ha reaccionado a la nueva polémica por las declaraciones de su ex, en redes sociales ya comienzan las teorías en torno al motivo por el que él no quiere que su hija viaje.

Hay quienes aseguran que el famoso no quiere que su hija se acerque a donde él está para que no lo critiquen por no verla y otros mencionan que es una manera de evitar que ‘La Jefa’ triunfe en la industria música, al hacer que tenga que escoger entre su hija y sus presentaciones. Incluso, han comenzado a culpar a Ángela Aguilar de la situación.

Por su parte, Christian Nodal no descartó en el pasado que Inti pueda viajar dentro de varios años más para visitarlo en su casa con Ángela. Esto porque asegura que no ha podido ver a su hija porque pierde mucho tiempo en el viaje a Argentina.