Ángela Aguilar habría decorado un cuarto para Inti en su casa con Christian Nodal | VIDEO

Christian Nodal compartió su versión de la historia de su ruptura con Cazzu y su polémica relación con Ángela Aguilar, su actual esposa a quien asegura que el público ha juzgado de mala manera por ‘una campaña de desprestigio’ en contra de la artista.

En ese sentido, Christian Nodal aseguró que Ángela Aguilar “no es odiable” por las personas que la conocen, pues destaca que su esposa tendría una muy buena personalidad que no se ve reflejada en lo que se expone en redes sociales sobre ella.

Recordemos que la cantante de regional mexicano se mostró muy emocionada cuando se dio a conocer el embarazo de Cazzu, pues ella misma celebró que “iba a ser tía”. Asimismo, en un video posterior, la joven aseguraba que “le tocaba la pancita” a la argentina por su embarazo.

Ángela Aguilar apoya el vínculo de Nodal e Inti, según él

En su entrevista con Adela Micha, Nodal aseguró que uno de los factores que lo hicieron decidir casarse con Ángela eran sus varias aptitudes: “Ella cocina, decoró la casa, ella remodeló todo”, aseguró.

“Ella me decía ‘no quiero entrar a la casa hasta que esté terminada. Falta un cuarto’ y era el cuarto de mi hija”, contó sobre una supuesta anécdota que deja claro el interés de la cantante por que su esposo mantenga presente a la mejor.

Y es que el famoso asegura que le gustaría que la pequeña pueda convivir con ellos una vez ella crezca: “Algo que es tan lejano para mi, yo asimilé que cuando tenga cuatro años puede venir y ella ya lo tenía en mente. Ella ha apoyado mucho mi vínculo con mi hija”, asegura.

¿Qué se sabe sobre la relación de Inti y Nodal?

A pesar de que hace un par de días Cazzu dio a entender que Nodal no ha visto a su hija desde la ultima vez que ella vino a México con su madre, en mayo del 2025. En ese sentido, la rapera dejó clara la ausencia de la figura paterna de la pequeña que cumple dos años en septiembre.

Sin embargo, ‘El Forajido’ tiene una perspectiva muy diferente, pues asegura que a su hija “no le va a faltar” un padre o recursos económicos para asegurar su calidad de vida. Esto a pesar de que ‘La Jefa’ compartió hace poco que no considera justa la cantidad que recibe por parte del famoso.

Ante ello, el público no tardó en señalar a Ángela Aguilar, pues en un TikTok, la pareja revela que ella está a cargo de las finanzas de la casa, por lo que indican que podría ser por ella que Cazzu no recibe una cantidad adecuada de pensión alimentaria.