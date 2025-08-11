Cazzu habla de la pensión que le da Christian Nodal y revela que no ha visto a su hija en meses | VIDEO

Cazzu llegó a México recientemente previo a su firma de libros y dio mucho de qué hablar al admitir detalles sobre Christian Nodal y su hija Inti, desde la manutención que reciben hasta la gran ausencia del cantante como figura paterna.
Desde hace un tiempo, Christian Nodal ha sido señalado como un padre ausente, pues el público se dio cuenta de que a raíz de su relación con Ángela Aguilar, las veces que ha visto a su hija con Cazzu son contadas.
La última ocasión sucedió cuando la cantante argentina visitó territorio mexicano para anunciar el lanzamiento de su gira Latinaje, hace varios meses, cuando el hombre visitó a su hija que también se encontraba en el país.
Cazzu habla de Inti
La intérprete de ‘La Cueva’ compartió que en esta visita, su hija Inti se quedó en Argentina con sus tías y abuela, quiénes son parte de su vínculo principal. Ante esto, fue inevitable la pregunta sobre si recibe apoyo económico para su hija de parte de el cantante de ‘Cazzualidades’.
“Se podría decir que sí, no tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados. Es lo que él considera justo”, explicó mucho más seria al recibir ese tipo de cuestionamientos por parte de la prensa.
Sobre si tiene la intención de demandar o luchar legalmente por una pensión más adecuada, ella explicó: “Yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo dinero para mantenerme y a mi hija, el potencial de trabajar. Por eso puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear”, señaló.
En ese sentido, Cazzu aseguró que “mientras pueda sostener a su hija (económicamente)” no habrán temas legales con respecto al dinero que le vaya o no a dar Christian Nodal para el cuidado de la menor.
Además, le cuestionaron si ha habido la intención por parte del cantante de ver a su hija, ante lo que ella se mostró un poco evitativa: “Creo que esas son preguntas sobre todo para él, pero lo que ven es lo que hay”, indicó.
Asimismo, Cazzu aseguró que “no sabe nada” sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar, pues además de una breve comunicación que se limita a su hija, la cantante no suele ver las redes sociales, lo que hace que no se entere de muchas cosas que no sean importantes, de las que su equipo le avisa cuando llega el momento.