Cazzu se niega a hablar más de Christian Nodal y Ángela Aguilar: ‘Qué pesado’| VIDEO

Cazzu está harta de dar declaraciones respecto a Christian Nodal y Ángela Aguilar. La cantante dejó claro con la sinceridad que la caracteriza, que no quiere seguir hablando sobre la supuesta infidelidad del padre de su hija ni de la presunta amante.

Si bien ya pasó más de un año desde que Cazzu y Christian Nodal terminaron su relación, la presunta infidelidad con Ángela Aguilar ha mantenido a los implicados en el drama en los protagonistas de la atención pública.

Ángela Aguilar habría confirmado la infidelidad de Christian Nodal a Cazzu ı Foto: TT: Ángela Aguilar / Especial

Cazzu se niega a hablar de Nodal y Ángela Aguilar

Fue en un encuentro con los medios de comunicación que la cantante argentina fue cuestionada sobre diversos aspectos, desde su opinión sobre unas declaraciones de Fito Paez sobre el feminismo hasta sobre su ex pareja y su esposa actual.

Ante este tema, la cantante se mostró tajante, pero cordial al dejar ver que no está interesada en seguir abordando la historia de infidelidad que se ha convertido en uno de los escándalos más mediáticos de la actualidad en Latinoamérica.

En ese sentido, un reportero argentino comenzó a cuestionarla sobre su relación con ‘El Forajido’, la presunta infidelidad y que los fans de Cazzu no soportan a su ex: “Yo no tengo idea, a chequear toda esa información”, expresó.

“Estamos en 1920 de repente...” bromeó la artista y cuando le cuestionaron si estaba bien con el ex, no se detuvo al comentar: “Pregunta de mier**, mejor hazme una pregunta que valga la pena responder”, pidió.

En un tono más serio, Julieta Cazzuchelli determinó: “Creo que ya dije todo lo que había que decir sobre esa situación, no me parece que haya más... ¡Qué pesado!“, sentenció sobre el tema.

Si bien fueron pocas, Cazzu ha hablado de manera contundente sobre su relación con Christian Nodal y como sospecha que hubo una infidelidad por parte del cantante con Ángela Aguilar, aunque ha procurado mantenerse al margen del drama.

Por su parte, el público mostró su apoyo a ‘La Jefa del Trap’ con los siguientes comentarios, donde le dieron la razón y pidieron que el escándalo quede de lado.