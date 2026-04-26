Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 26 de abril 2026?

Los atletas de Exatlón México compiten por su permanencia, sin embargo, uno de ellos será eliminado y se despedirá del programa, tras un intenso recorrido en los circuitos.

Antes de la competencia estelar, los deportistas tienen que completar la serie por la Supervivencia, con la que se define qué equipo es el que va a la eliminación.

¿Quién sale eliminado hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, la eliminada de hoy en Exatlón México sería Valery Carranza del equipo azul, quien no logrará superar el desafío en los tiros de la competencia final y tendrá que despedirse de su escuadra y del programa.

Sin embargo, los fans tienen que ver el episodio completo para conocer a la verdadera eliminada de esta noche.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los rojos y los azules tienen que salir a dar todo por la última Supervivencia de la semana, porque esta vez no hay duelos cruzados, el que gane la última de hoy es el equipo que se va a la eliminación.

Según los spoilers, el equipo que gana la Supervivencia de hoy es el equipo rojo, quienes lograrán recuperarse, tras empezar perdiendo la serie, pero al final van a mandar a los azules a eliminarse entre ellos mismos.

Las dos atletas que van a competir por su permanencia en el programa son: Valery Carranza y Katia Gallegos.

Se espera que esta eliminación sea una de las más intensas para los azules, ya que la mayoría de los que quedan en esa escuadra no se llevan con Valery, mientras que Katia es la novia de Adrián Leo y pues tiene más respaldo en el equipo.

Los azules tienen medallas, pero una de sus reglas es que no las usan si van a eliminación entre ellos mismos, sin embargo, tras las diferencias con Valery, podría ser que en esta ocasión sí las usen, pero habrá que esperar a que se transmita el capítulo completo.