Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 23 de abril 2026?

Conoce al ganador de la Villa 360 de hoy 23 de abril de Exatlón México

Los atletas de Exatlón México regresan a las competencias ahora por el territorio: la Villa 360, el lugar que todos quieren para descansar en el programa y recuperar energía.

Antes de la competencia estelar, los atletas tienen otro juego en el que los participantes entregarán playeras oficiales a sus fans, esto los ayudará a encaminar el juego hacia la batalla por la Villa 360.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy en Exatlón México sería el equipo rojo, pues tienen una gran posibilidad ya que ellos la tienen y han ganado los juegos importantes, por ejemplo, ellos se llevaron la Batalla Colosal cuyo premio fue el viaje a Madrid todo pagado.

Sin embargo, los fans también dicen que los ganadores realmente serán los azules.

Sin embargo, la información no está confirmada, por lo que los seguidores tendrán que esperar a que se transmita todo el episodio para conocer al verdadero ganador.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas van a salir a pelear con todo porque no quieren quedarse en las barracas, los azules quieren recuperarla y los rojos ya no quieren soltarla, después de haber pasado tanto tiempo en este lugar.

Sin embargo, los azules tendrán una discusión en la que Evelyn le hace ver a Katia que se enfoque en competir y no solo en culpar a Adrián Leo de que pierdan.

Asimismo, resurge la polémica de Adrián Leo y sus trampas, ya que en la competencia de ayer por la medalla nuevamente fue señalado de adelantarse en la zona de tiro para obtener la victoria.

Si bien, Rosique ya explicó que en la ocasión anterior en la que fue señalado de hacer trampa, supuestamente no la hizo, porque la regla es que no se despegue el pie de atrás de la línea de tiro, los fans han mostrado evidencia de que si ha transgredido la regla, pero Rosique hizo el análisis y dice que no.