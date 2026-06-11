Shakira afina el rugido inicial para encender la fiesta en el Azteca

La espera terminó. Hoy el mundo pone sus ojos en la capital del país para presenciar la ceremonia que abrirá la Copa Mundial de Futbol 2026. Horas antes del encuentro entre México y Sudáfrica, el Estadio Azteca se convierte en el escenario de una celebración que combina música, identidad nacional, tecnología y una constelación de artistas convocados para dar la bienvenida al torneo más grande en la historia de la justa deportiva.

Desde principios de semana, la actividad alrededor del inmueble ha sido incesante. Equipos de producción, ingenieros de audio, diseñadores de iluminación, bailarines y músicos han participado en largas jornadas de ensayos para afinar cada uno de los momentos de una ceremonia.

La figura central del espectáculo es Shakira. La colombiana vuelve a quedar ligada a una Copa del Mundo al interpretar junto a Burna Boy el tema oficial “Dai Dai”, que ya se perfila como uno de los grandes símbolos de esta edición. A unas horas de la inauguración, la cantante compartió con sus seguidores el intenso trabajo realizado detrás del montaje.

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El Dato: La ceremonia inaugural será a las 11:30 horas. A más tardar a las 12:05 se debe despejar la cancha.

“Ha sido una semana ininterrumpida de ensayos para nosotros, ¡estamos listos! No puedo esperar para verlos a todos en la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA”, escribió la intérprete en sus redes sociales junto a imágenes de las prácticas finales dentro del estadio.

Aunque la FIFA ha mantenido bajo reserva varios detalles para preservar el factor sorpresa, en los ensayos ya se han observado estructuras monumentales, pantallas led de gran formato, sistemas de iluminación de última generación y una producción audiovisual diseñada para envolver a los asistentes dentro de una experiencia inmersiva.

La ceremonia será producida por Balich Wonder Studio, empresa responsable de algunos de los espectáculos más importantes del mundo, y tendrá una duración aproximada de 16 minutos. El objetivo es rendir homenaje a la cultura mexicana sin perder de vista el carácter global del torneo.

Además de Shakira y Burna Boy, la inauguración contará con la participación de Alejandro Fernández, Maná, Belinda, Los Ángeles Azules, Lila Downs, Danny Ocean, J Balvin y Tyla.

Belinda también ha compartido su entusiasmo por formar parte del acontecimiento. La artista llega a la ceremonia después de participar en diversos eventos relacionados con la cuenta regresiva mundialista.

De esta manera, el Azteca volverá a escribir una página única al convertirse en el primero en albergar de tres Copas.